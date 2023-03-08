Отсиживающего срок за домогательства к мужчинам метеоролога осудили и за мошенничество: я не держал нож у горла

Согласно обвинительному акту, Юри Каменик брал кредиты на десятки тысяч евро от имени друга, которые теперь должен выплачивать их из собственного кармана. Впрочем, своей вины метеоролог не видит. «Я просто хочу жить дальше», – сказал Каменик у дверей Харьюского уездного суда, пишет Elu24.
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«Нет, я не признаю себя виновным. Я просто хочу жить дальше», – заявил Юри Каменик в среду утром после очередного судебного заседания.
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