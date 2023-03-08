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Отсиживающего срок за домогательства к мужчинам метеоролога осудили и за мошенничество: я не держал нож у горла

Кетлин Крузе
Отсиживающего срок за домогательства к мужчинам метеоролога осудили и за мошенничество: я не держал нож у горла
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Юри Каменик.
Юри Каменик. Фото: Taavi Sepp

Согласно обвинительному акту, Юри Каменик брал кредиты на десятки тысяч евро от имени друга, которые теперь должен выплачивать их из собственного кармана. Впрочем, своей вины метеоролог не видит. «Я просто хочу жить дальше», – сказал Каменик у дверей Харьюского уездного суда, пишет Elu24.

«Нет, я не признаю себя виновным. Я просто хочу жить дальше», – заявил Юри Каменик в среду утром после очередного судебного заседания.

Бывший лектор университета был осужден за мошенничество. А именно, Каменик брал кредиты на имя недееспособного друга более десяти раз на общую сумму более 20 000 евро. Каменик переводил деньги на свой банковский счет и использовал их в личных целях.

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