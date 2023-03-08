Отсиживающего срок за домогательства к мужчинам метеоролога осудили и за мошенничество: я не держал нож у горла

«Нет, я не признаю себя виновным. Я просто хочу жить дальше», – заявил Юри Каменик в среду утром после очередного судебного заседания.

Бывший лектор университета был осужден за мошенничество. А именно, Каменик брал кредиты на имя недееспособного друга более десяти раз на общую сумму более 20 000 евро. Каменик переводил деньги на свой банковский счет и использовал их в личных целях.