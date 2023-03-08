ПРАЗДНИЧНЫЕ СНИМКИ ⟩ Посмотрите, как эстонские звезды отмечают Международный женский день!

Ресторатор Джоэль Острат делится фотографией с охапкой цветов. «Счастливого женского дня. Все цветы я бы подарил только вам. Что бы мы делали без вас».

Модель Агне Вахер напоминает своим подписчикам, что поддержка друг друга очень важна. «Все, что вы делаете, возвращается к вам. Женщины, мы по-прежнему один из самых сильных видов!»

«Женщины.... Сегодня наш день! Осмельтесь проявить свою женственность, осмельтесь быть нежными, осмельтесь быть любимыми! Да, это всего лишь праздник, но все же это маленькое напоминание о том, что нужно взять тайм-аут и уделить время себе. Займитесь уходом за собой, сходите к парикмахеру, расслабьтесь или просто сделайте себе приятное!»,- пишет блогер София Матвеева.

«С женским днем, дорогие женщины!» – пожелание от музыканта Рольфа Русалу.

«С Международным женским днем!» – желает политик Урмас Паэт.