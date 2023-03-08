Будут преследовать весь день: какие события предвидит Василиса Володина – новый прогноз астролога

Известный астролог Василиса Володина сделала необычное предсказание на 8 марта. День это праздничный, а потому астрологический прогноз больше похож на поздравление и содержит приятные пожелания.

Василиса Володина посоветовала дамам искренне радоваться подаркам от мужчин, тогда и тем захочется быть героями в их глазах.

«Пусть хорошие новости в виде цветов и восхищений преследуют вас весь день! А скопление планет в Рыбах делает атмосферу дня еще более душевной и романтичной. Вечер, проведенным с любимым, подарит ощущение сказки. Мужчины в этом году, как никогда, готовы говорить комплименты и посвящать нам песни. Искренняя радость и умение принимать подарки с благодарностью станут для ваших героев вдохновением на будущие победы», – написала Василиса Володина в телеграм-канале.