ФОТО, ВИДЕО ⟩ «Виват нашим дорогим женщинам!»: эстонские политики засыпали милых дам поздравлениями на 8 Марта

Немного истории. Международный женский день изначально возник из массовых протестов за права женщин на Западе.

По одной версии, в 1908 году женщины Нью-Йорка вышли на демонстрацию, требуя сокращения рабочего дня, увеличения зарплаты и права голоса. Организатором была Мод Мэлоун. Вопреки всяческим запретам 16 февраля они все же прошли по Бродвею.

По другой версии, 8 марта это плод работы Клары Цеткин, которая уже с 1870-х годов в Германии боролась за права женщин. Благодаря ей с 1910 года возникла идея проводить ежегодные массовые акции - по образцу первомайских демонстраций, которые к тому времени уже стали традицией.

Официальное же празднование 8 Марта в качестве Международного женского дня было учреждено ООН в 1975 году в преддверии Декады женщин ООН - так назвали десятилетие с 1976-го по 1985 год.

Дорогие женщины! А теперь предлагаю оставить политику и просто сказать вам спасибо за то, что вы есть!

От души поздравляю с праздником 8 Марта! Пусть вас всегда окружает внимание достойных мужчин».

Также к поздравлениям с 8 Марта присоединился и Урмас Паэт (Партия реформ)

«Прекрасного Международного женского дня!»

Представитель партии «Отечество» (Isamaa) Тынис Лукас решил поздравить 8 марта в первую очередь тех женщин, которые проголосовали за него на выборах. Но и не только...