Для большинства жителей Эстонии 8 Марта - праздник. Этот день традиционно ассоциируется не только с охапками тюльпанов, роз и других цветов, но и с нежностью в каждом мгновении. Мужчины всех возрастов поздравляют прекрасную половину человечества с Международным женским днем. Говорят им добрые слова, для любимых устраивают сюрпризы, и, конечно же, дарят цветы. Какие пожелания для милых дам в этот день приготовили именитые эстонские политики?
ФОТО, ВИДЕО ⟩ «Виват нашим дорогим женщинам!»: эстонские политики засыпали милых дам поздравлениями на 8 Марта
Юри Ратас (Центристская партия)
«Дорогие женщины, прекрасного Женского дня! Пусть каждый ваш день будет наполнен любовью, счастьем, блеском и нежностью! В Женский день мы отмечаем и признаем важную роль женщин вокруг нас и желаем всем женщинам исполнить свои мечты!»
Не все политики так красноречивы, как Юри Ратас, но многие не проигнорировали этот особый для женщин день. Например, Евгений Криштафович. Одна яркая картинка вместо тысячи слов.
Евгений Криштафович (Партия реформ)
Мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия) в этот день на двух языках поздравил женщин с праздником и смог подобрать для этого правильные слова.
«Все самое лучшее и все самое важное, что нас окружает, связано с женщинами. Любовь, красота, материнство и, по большому счету, - сама жизнь.
Счастливы те мужчины, рядом с которыми есть любящие женщины. Мама, которая является очагом тепла и заботы, проводником в жизни и самым добрым учителем. Дочка, которая не только радость для отца, но и позволяет ему взглянуть на мир ее глазами - глазами будущего. Супруга - чуткий партнер, которого ты выбрал сам и каждый день убеждаешься, что сделал самый правильный шаг в своей жизни. Потому что она вдохновляет на подвиги, заряжает энергией и утешает в неудачах.
Уважаемые мужчины, в этот день я хочу обратиться именно к вам! Берегите, радуйте и балуйте своих женщин! Направляйте свои силы на самое важное - сохранение мира и благополучия в семье. Делайте своих женщин счастливыми, и тогда это счастье будет умножаться многократно, а вы будете купаться в его лучах.
Немного истории. Международный женский день изначально возник из массовых протестов за права женщин на Западе.
По одной версии, в 1908 году женщины Нью-Йорка вышли на демонстрацию, требуя сокращения рабочего дня, увеличения зарплаты и права голоса. Организатором была Мод Мэлоун. Вопреки всяческим запретам 16 февраля они все же прошли по Бродвею.
По другой версии, 8 марта это плод работы Клары Цеткин, которая уже с 1870-х годов в Германии боролась за права женщин. Благодаря ей с 1910 года возникла идея проводить ежегодные массовые акции - по образцу первомайских демонстраций, которые к тому времени уже стали традицией.
Официальное же празднование 8 Марта в качестве Международного женского дня было учреждено ООН в 1975 году в преддверии Декады женщин ООН - так назвали десятилетие с 1976-го по 1985 год.
Дорогие женщины! А теперь предлагаю оставить политику и просто сказать вам спасибо за то, что вы есть!
От души поздравляю с праздником 8 Марта! Пусть вас всегда окружает внимание достойных мужчин».
Также к поздравлениям с 8 Марта присоединился и Урмас Паэт (Партия реформ)
«Прекрасного Международного женского дня!»
Представитель партии «Отечество» (Isamaa) Тынис Лукас решил поздравить 8 марта в первую очередь тех женщин, которые проголосовали за него на выборах. Но и не только...
«С женским днем! Теперь, когда результат весенних выборов наконец-то известен, я думаю обо всех моих 2218 избирателях. Спасибо вам! ... Сегодня я испытываю особую благодарность, потому что мне кажется, что знаю вас всех лично, или что мы просто пересекались в некоторых областях, в которых я принимал активное участие. По-настоящему искреннее и сердечное личное спасибо (также многим, кто выразил поддержку, но не голосовал в этот раз по разным причинам). Я знаю, что большинство из вас - женщины, поэтому в знак благодарности вам мои сердечные поздравления в женский день».
Рийна Солман (партия «Отечество», Isamaa) удивила поздравлением в этот день. Она его адресовала своему мужу, который празднует 8 марта день рождения.
«Сегодня я получила цветы от моих дорогих мальчиков.
Но я хочу пожелать счастья моему самому дорогому и близкому человеку, который носит меня на руках и во всем поддерживает.
ПОЗДРАВЛЯЮ дорогого Мусю, Пеэтера Солмана!
Нелегко быть в браке с высокопоставленным политиком. Но я заметила, что жизнь компенсирует эти недостатки азартом, адреналином и еще большей любовью и дружбой!
Спасибо тебе мой «Садовник» (если кто видел фильм с таким названием, тот знает о широте, глубине и высоте человеческих эмоций больше, чем может сказать сотня слов)».
Аркадий Попов (Центристская партия) подготовил для жительниц Эстонии чудесное видео на 8 Марта.
«Виват нашим дорогим женщинам!!!»