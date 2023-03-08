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МЫ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ! ⟩ Смотрите, как креативно поздравила всех женщин команда Спасательного департамента

Limon.ee
Смотрите, как креативно поздравила всех женщин команда Спасательного департамента
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Спасательный департмаент. Пожарная машина.
Спасательный департмаент. Пожарная машина. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

С утра цветы от мужей, затем концерт от коллег в офисе, звонки и эсэмэс, открытки и посты в социальных сетях. 8 марта наполнен поздравлениями, улыбками и весельем. 

Мужская часть коллектива старается креативно подойти к праздничному вопросу и оригинально поздравить своих женщин.

Смотрите, как мило поздравила Спасательная команда Кунда всех женщин с прекрасным весенним праздником - 8 Марта.

Милейший цветок из шлангов не может не вызывать улыбку. Мы точно находимся в надежных руках!

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