С утра цветы от мужей, затем концерт от коллег в офисе, звонки и эсэмэс, открытки и посты в социальных сетях. 8 марта наполнен поздравлениями, улыбками и весельем.
МЫ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ! ⟩ Смотрите, как креативно поздравила всех женщин команда Спасательного департамента
Смотрите, как креативно поздравила всех женщин команда Спасательного департамента
Мужская часть коллектива старается креативно подойти к праздничному вопросу и оригинально поздравить своих женщин.
Смотрите, как мило поздравила Спасательная команда Кунда всех женщин с прекрасным весенним праздником - 8 Марта.
Милейший цветок из шлангов не может не вызывать улыбку. Мы точно находимся в надежных руках!