Одни имена притягивают деньги, другие – любовь, третьи – семейное счастье… А сегодня мы расскажем, какие женские имена уже при рождении обещают своим обладательницам невероятную красоту и привлекательность, пишет Teleprogramma.
Пять имен, которые носят самые красивые женщины
Ева – теплая и женственная красота, далекая от эталонов
Женщины с этим именем обладают исконно-теплой красотой, сопряженной с невероятной женственностью. Эта не эталонная красота, как на конкурсах, а настоящая - миловидные черты лица, мягкие формы фигуры, молочная кожа, пухлые губки.
Мария – ухоженная и стильная
Внешность Марии всегда притягивает внимание. Они не только от природы наделены привлекательностью, но и умеют сохранять ее долгие годы. Марии очень ухожены, следят за модой, имеют свой стиль.
Жасмин – восточный колорит
Недаром это имя происходит от названия прекрасного цветка. Жасмин - типичная восточная красавица, или, как минимум, женщина, имеющая восточные корни. Она отличается смуглой кожей, темными глазами и черными густыми волосами, зачастую вьющимися.
Диана – славянская или скандинавская холодная красота
Переменчивые, как Луна, в честь которой и получили свое имя, Дианы обладают холодной красотой. Как правило, это скандинавские или славянские черты – голубые или серые глаза, светлая кожа, светлые волосы.
Алена – скромное достоинство
Русская красавица Аленушка - совсем не простушка. Она скромница, не выпячивает свою внешность, не гордится ее, но с достоинством носит шикарные густые волосы и привлекает восхищенное внимание миловидным личиком.