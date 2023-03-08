Пять имен, которые носят самые красивые женщины

Ева – теплая и женственная красота, далекая от эталонов

Женщины с этим именем обладают исконно-теплой красотой, сопряженной с невероятной женственностью. Эта не эталонная красота, как на конкурсах, а настоящая - миловидные черты лица, мягкие формы фигуры, молочная кожа, пухлые губки.

Мария – ухоженная и стильная

Внешность Марии всегда притягивает внимание. Они не только от природы наделены привлекательностью, но и умеют сохранять ее долгие годы. Марии очень ухожены, следят за модой, имеют свой стиль.

Жасмин – восточный колорит

Недаром это имя происходит от названия прекрасного цветка. Жасмин - типичная восточная красавица, или, как минимум, женщина, имеющая восточные корни. Она отличается смуглой кожей, темными глазами и черными густыми волосами, зачастую вьющимися.

Диана – славянская или скандинавская холодная красота

Переменчивые, как Луна, в честь которой и получили свое имя, Дианы обладают холодной красотой. Как правило, это скандинавские или славянские черты – голубые или серые глаза, светлая кожа, светлые волосы.

Алена – скромное достоинство