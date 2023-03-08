Алла Пугачева призналась, какие цветы любит, а какие готова терпеть только раз в год

В Израиле 73-летняя артистка ведет насыщенную светскую жизнь – Пугачева то и дело посещает концерты звездных коллег. Так, недавно она побывала на выступлении близкой подруги Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве.

«Как я могу не пойти, если Лаймочка приехала, не поддержать ее?! Она восхитительно сильная женщина. Несмотря ни на что, идет, работает. Шикарный совершенно концерт был. Мы получили огромное удовольствие. Если я получаю внимание от людей, которые мне приятны, то, конечно, пойду. Один раз только не пошла, когда приглашали, потому что бронхит был ужасный почти месяц, до сих пор покашливаю, но ничего, слава Богу!» – разоткровенничалась исполнительница.

А буквально на днях Алла Борисовна по старой доброй традиции разрешила весну. Для этого певица связалась с поклонниками из Москвы по видеосвязи и поблагодарила их за внимание.

«Привет всем, кто любит и помнит этот праздник! Спасибо, что вы соблюдаете эту традицию. Меня это делает счастливой и даже несколько беззаботной в этот день. Мы разрешим весну, но главное, чтобы мы оставались добрыми, честными, порядочными. Итак: весну… разрешаем!» – расчувствовалась она.

В свое время Пугачева рассказывала, откуда взялся этот обычай, которому уже не один десяток лет.