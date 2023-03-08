Мужчина из Харьюмаа спрашивает: «Почему полиция не эвакуировала мою машину бесплатно?»

Аймар связался с редакцией Elu24 и сообщил, что полиция организовала вывоз его автомобиля из Рийсипере. «Полиция забрала мой Volkswagen Combi из Рийсипере 28 февраля. У полиции был выбор между платой в 130 евро и бесплатным, то есть 0 евро, вывозом автомобиля. Полиция выбрала вариант за €130. Почему они сделали такой выбор?»,- спрашивает Аймар.

Аймар еще не получил свой автомобиль. «Машина стоит на штрафстоянке на Рахумяэском шоссе в Таллинне. Чтобы получить ее, мне придется заплатить 130 евро»,- говорит он.

Полицейский автомобиль. Фотография является иллюстративной. Фото: Sander Ilvest

Полиция объясняет

Анника Максимов, пресс-секретарь Департамента полиции и пограничной охраны (PPA), говорит, что автомобиль будет эвакуирован бесплатно, например, для предотвращения опасности или устранения препятствия на дороге, если водитель не может сделать это сам. «Например, если водитель не по своей вине попадает в аварию, и скорая помощь доставляет его с места происшествия в больницу. В этом случае водитель не должен платить за эвакуацию автомобиля», - говорит Максимов.

Причина перемещения автомобиля Аймара не может быть раскрыта полицией на основании закона о защите персональных данных. «Однако я могу сказать, что о бесплатном перемещении машины в его случае речи не шло», - говорит Максимов. Сам Аймар не хочет раскрывать причину, по которой полиции пришлось перемещать его автомобиль.