«С вас 90 евро!» ⟩ Мужчины 8 марта не скупятся: репортаж из эпицентра цветочного бума в Таллинне

«С вас 90 евро», – заворачивает продавщица несколько небольших букетов мужчине в шерстяном пальто. При этом не улыбаются ни он, ни она – ветер с колючим снегом больно бьет в лицо, да и, согласитесь, цены тоже кусаются.

Несмотря на то, что в календаре 8 марта – обычный рабочий день, мужчины знают: сегодня дамы ждут от них приятных сюрпризов. Во всех цветочных магазинах с утра ажиотаж. Розы на улице Виру сегодня можно купить от 1,60 до 8 евро за штуку, цены на букеты в среднем варьируются от 25 до 85 евро. Продавщицы не соглашаются, что к празднику их подняли. Говорят, такими и были – сейчас все подорожало.

Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Больше всего пользуются спросом розы и тюльпаны. К одному из цветочных киосков подходит недовольный клиент. Он предъявляет продавщице розы с осыпавшимися лепестками: «Вчера вечером у вас купил!» Она недоверчиво смотрит на него: «Точно у нас?» В ходе долгих переговоров цветы клиенту меняют на свежие.

Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp