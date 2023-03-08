ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ПОДСУДИМОГО ⟩ Предполагаемый организатор масштабной наркоторговли: «Я ничего не организовывал»

Пурье был приговорен к четырем годам и десяти месяцам лишения свободы, из которых один год и один месяц должны были быть отбыты немедленно. Сювари был приговорен к пяти годам лишения свободы, из которых один год и один месяц должны были быть отбыты немедленно. Ристкок получил четыре года и три месяца лишения свободы, из которых четыре месяца и 29 дней должны были быть отбыты немедленно. Киви получил три года и шесть месяцев лишения свободы, из которых четыре месяца должны были быть отбыты немедленно. Хыим был приговорен к четырем годам и двум месяцам лишения свободы, из которых четыре месяца и 25 дней должны были быть отбыты немедленно. Метсамаа был приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы, из которых четыре месяца и 25 дней должны были быть отбыты немедленно. Вани был приговорен к четырем годам, 11 месяцам и 28 дням лишения свободы, которые должны отбываться одновременно с неотбытыми предыдущими наказаниями, причем четыре месяца должны быть отбыты немедленно. Метусала, Никкер, Давтян и Саксон получили условные сроки.