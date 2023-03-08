6 марта в Харьюском уездном суде завершился процесс, начавшийся в 2021 году, на котором 15 молодых людей предстали перед судом по обвинению в незаконном обращении с наркотическими веществами. «Я ничего не организовывал для них и не извлекал выгоду из их деятельности», - заявил в своем заключительном слове Давит Манцкава, которого считают организатором группы.
ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ПОДСУДИМОГО ⟩ Предполагаемый организатор масштабной наркоторговли: «Я ничего не организовывал»
В то время как одиннадцать молодых людей уже выведены из уголовного дела, начатого в начале 2021 года, поскольку они достигли соглашения с обвинением, четверо обвиняемых все еще находятся под судом. 6 марта в Харьюском уездном суде состоялось последнее слушание по делу, на котором Грете Ыунапуу, Кристьяну Туулу, Петеру Перкину и Давиду Манцкаве была предоставлена возможность высказать свое последнее слово.
Адвокат последнего, Андрес Симсон, также выступил с защитной речью, обвинив обвинение в поверхностном расследовании и заявив, что концепция обвинения Манцкавы непонятна и в корне неверна. По словам защитника, роль лидера группы Манцкавы была просто выдумана обвинением и не основана ни на каких доказательствах.
«Человек не может принадлежать к группе, о составе и деятельности которой он не имеет представления. Также нет никаких доказательств того, что он вербовал кого-либо в группу. Непонятно, почему его считают центральной фигурой», - заявил Симсон в свою защиту во время слушаний. По словам Симсона, вина Манцкавы исключается, прежде всего, чрезвычайно большим количеством противоречивых заявлений, сделанных бывшими сообвиняемыми.
Защитник оспаривал наказание
Помимо прочего, Симсон поставил под сомнение приговор Манцкаве, за который прокуратура запросила 16 лет лишения свободы. По его мнению, в крайнем случае можно приговорить Манцкаву к условному лишению свободы и считать его приговор состоявшимся по решению суда. «Учитывая его возможную виновность, его наказание не должно отличаться от наказания лиц, заключивших соглашения», - сказал Симсон.
Защитник добавил, что Манцкава имеет вид на жительство в Эстонии и, при необходимости, стабильное место жительства, не имеет судимостей и получает высшее образование. «Я также хотел бы отметить, что его арест нанес ущерб его компании Georgian Food & Wine OÜ, которой он руководит».
Желание стать полноправным гражданином Эстонии
Давид Манцкава, которого обвиняют в руководстве группой, заявил на слушаниях, что он не знал большинства обвиняемых и не сделал ничего плохого. «Я ничего не организовывал для них и не извлекал выгоду из их деятельности», - добавил он.
Рожденный в Грузии Манцкава пояснил, что прожил в Эстонии треть своего 31-летнего возраста и считает ее своим домом. «Я плачу налоги, владею эстонским языком на уровне А2 и сейчас учусь на уровне В1, чтобы подать заявление на гражданство», - сказал он на слушаниях, добавив, что хочет быть полностью интегрированным гражданином эстонского общества. «Единственное, о чем я прошу, - это возможность вернуться на работу и продолжить учебу», - сказал он суду.
Если Грете Хунапуу и Кристьян Туул, которые все еще находятся на свободе, не пожелали выступить на слушаниях, то Петер Перкин, находящийся под стражей, сказал, что хотел бы в последний раз сказать, что искренне сожалеет о содеянном. Он объяснил, что его неадекватное поведение стало результатом его наркотической зависимости и последовавшей за этим цепочки событий. Сейчас Перкин находится на заключительном этапе лечения от наркозависимости и, выступая в зале суда, пообещал, что сделает все возможное, чтобы преодолеть свою зависимость. «Я надеюсь, что мне все же дадут шанс и что суд не будет наказывать меня очень строго», - заключил он.
Перед судом выступили ряд известных молодых людей
В середине июня 2021 года перед судом предстали 15 молодых людей, среди которых было много известных имен, таких как Оскар Сювари, известный по реалити-сериалу телеканала TV3 «Rannamaja» (Пляжный дом), Матиас-Майт Метсамаа, сын бизнесмена Майта Метсамаа, погибшего от пули киллера, Кристьян Туул, зарабатывающий на жизнь адвокатурой, Яанар Никкер, прославившийся как фотограф, и Райт Каспар Пурье, выдвигавшийся кандидатом от Партии реформ на местных выборах. Среди других обвиняемых - Эгерт Хыим, Оливер Киви, Роберт Давтян, Кристофер Метусала, Дхелори Ристкок, Грете Хунапуу, Усман Имтияз Вани и Алекс Саксон.
Давид Манцкава и Питер Перкин, оба грузинского происхождения и считающиеся лидерами группы, были обвинены в незаконном обороте наркотических веществ с целью получения финансовой выгоды. Другим членам группы прокуратура предъявила обвинения в незаконном обороте крупных партий наркотических веществ.
Согласно информации, собранной в ходе уголовного разбирательства, группа занималась незаконным оборотом наркотиков с конца лета 2018 года до середины лета 2020 года. Согласно обвинительному заключению, через руки членов группы прошло не менее 263 килограммов марихуаны, почти 1 килограмм кетамина, 2,4 килограмма кокаина, более 6 000 таблеток MDMA и почти 2 килограмма MDMA в кристаллической форме, оптовая стоимость которых составила более 2,1 миллиона евро.
Уличные продажи принесли бы доход около 5 миллионов евро
«В ходе досудебного разбирательства было установлено, что члены группы ввозили наркотические вещества в Эстонию на автомобилях и междугородних автобусах из Испании, Германии, Латвии и Литвы и продавали их в основном в Таллинне. При таких объемах предполагаемый преступный доход от уличной продажи наркотиков составил бы до пяти миллионов евро», - заявил в январе 2021 года государственный прокурор Райго Аас.
В августе того же года Харьюский уездный суд по просьбе уездной прокуратуры отделил материалы Раита Каспара Пурье, Оскара Сювара, Делори Ристкока, Оливера Киви, Кристофера Метусала, Яанара Никкера, Эгерта Хыиму, Матиаса-Майта Метсамаа и Усмана Имтяза Вани от уголовного дела, поскольку они были согласованы с прокурором.
Пурье был приговорен к четырем годам и десяти месяцам лишения свободы, из которых один год и один месяц должны были быть отбыты немедленно. Сювари был приговорен к пяти годам лишения свободы, из которых один год и один месяц должны были быть отбыты немедленно. Ристкок получил четыре года и три месяца лишения свободы, из которых четыре месяца и 29 дней должны были быть отбыты немедленно. Киви получил три года и шесть месяцев лишения свободы, из которых четыре месяца должны были быть отбыты немедленно. Хыим был приговорен к четырем годам и двум месяцам лишения свободы, из которых четыре месяца и 25 дней должны были быть отбыты немедленно. Метсамаа был приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы, из которых четыре месяца и 25 дней должны были быть отбыты немедленно. Вани был приговорен к четырем годам, 11 месяцам и 28 дням лишения свободы, которые должны отбываться одновременно с неотбытыми предыдущими наказаниями, причем четыре месяца должны быть отбыты немедленно. Метусала, Никкер, Давтян и Саксон получили условные сроки.
Кристьян Тууле, Грете Ыунапуу, Давит Манцкава и Питер Перкин будут судиться в Харьюском уездном суде 11 мая в 12 часов дня.