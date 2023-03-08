Пять простых шагов для сохранения свежих букетов

1. Правильный путь до домашней вазы

Все начинается еще в магазине. Во-первых, внимательно осмотрите букет. Цветы не должны быть "уставшими" - на них не должно быть заломов, почернений и прочих дефектов. Например, в розе обратите внимание на "рубашку" - это первые, более толстые лепестки у цветоножки чаще всего зеленоватого вида. Наличие такой "рубашки" свидетельствует о свежести цветка и является подтверждением того, что лепестки не обрывались.

Выбирать следует цветок в полуроспуске. Если купить уже совсем распустившийся цветок, срок жизни его сократится, если в закрытом бутоне - дома он может завянуть, не раскрывшись.

Цветы не любят морозов. Поэтому надо максимально уберечь букет от мартовской непогоды. Принеся домой, не нужно сразу разворачивать и ставить его в вазу. Цветам важно "акклиматизироваться": пусть полежат в этой же упаковке 10-15 минут и привыкнут к новой температуре. Затем, развернув, следует их подрезать, чтобы убрать воздушную пробку, и поместить в воду.

2. Свежая вода

Главное правило для всех свежесрезанных цветов - регулярная смена воды. Порой только этого элементарного действия достаточно, чтобы букет простоял максимально долго. В чистую вазу необходимо наливать отфильтрованную воду комнатной температуры. Воду нужно менять каждый день, чтобы в ней на размножались бактерии и она не успевала "зацвести".