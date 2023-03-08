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Почему 8 марта нельзя надевать старую одежду: приметы и что нельзя делать

Limon.ee
Почему 8 марта нельзя надевать старую одежду: приметы и что нельзя делать
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Вольная птица.
Вольная птица. Фото: Jurijs Korjakins / PantherMedia / Jurijs Korjakins

Как привлечь удачу 8 марта и что нельзя делать в этот день. Все приметы и запреты в женский день.

Что нельзя делать 8 марта

  • Нельзя 8 марта начинать с печали.
  • Нельзя 8 марта жениться. Верили, что удача покинет на весь год.
  • Нельзя было проводить этот день в кругу только женщин. Год может пройти в сплетнях и разговорах.
  • Нельзя 8 марта надевать старую одежду. Может привлечь неприятности.
  • Нельзя 8 марта мужчинам грубить прекрасному полу. Грубияна ожидают неприятности и проблемы в общении с окружающими.
  • Нельзя 8 марта проводить в одиночестве.
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