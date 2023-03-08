Как привлечь удачу 8 марта и что нельзя делать в этот день. Все приметы и запреты в женский день.
Почему 8 марта нельзя надевать старую одежду: приметы и что нельзя делать
Почему 8 марта нельзя надевать старую одежду: приметы и что нельзя делать
Что нельзя делать 8 марта
- Нельзя 8 марта начинать с печали.
- Нельзя 8 марта жениться. Верили, что удача покинет на весь год.
- Нельзя было проводить этот день в кругу только женщин. Год может пройти в сплетнях и разговорах.
- Нельзя 8 марта надевать старую одежду. Может привлечь неприятности.
- Нельзя 8 марта мужчинам грубить прекрасному полу. Грубияна ожидают неприятности и проблемы в общении с окружающими.
- Нельзя 8 марта проводить в одиночестве.