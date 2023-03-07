Поскольку боксерский турнир был отменен, организатор мероприятия требует от Piletilevi возврата денег. «Большинство билетов было куплено с помощью мобильного платежа, что необычно, и подозревается мошенничество», – заявила компания, продающая билеты.
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МОШЕННИЧЕСТВО? ⟩ Организованные известным боксером соревнования привлекли внимание правоохранительных органов
Организованные известным боксером соревнования привлекли внимание правоохранительных органов
«Любим немногими, ненавидим многими, уважаем всеми», – пишет бывший боксер Ян Беляев на своей странице в Facebook.
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