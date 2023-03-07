МОШЕННИЧЕСТВО? ⟩ Организованные известным боксером соревнования привлекли внимание правоохранительных органов

«Любим немногими, ненавидим многими, уважаем всеми», – пишет бывший боксер Ян Беляев на своей странице в Facebook.

Сейчас Беляев организует в Тарту боксерский турнир «Emajõe lahing», где на прошлой неделе в спортивном холле A. Le Coq должны были выступить, среди прочих, известный копьеметатель Андрус Вярник и многократный чемпион Эстонии по боксу Майт Метсис.