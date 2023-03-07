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МОШЕННИЧЕСТВО? ⟩ Организованные известным боксером соревнования привлекли внимание правоохранительных органов

Кетлин Крузе
Организованные известным боксером соревнования привлекли внимание правоохранительных органов
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Фото: Elu24 kollaaž, Sakala, Jaan Beljajev/Facebook.

Поскольку боксерский турнир был отменен, организатор мероприятия требует от Piletilevi возврата денег. «Большинство билетов было куплено с помощью мобильного платежа, что необычно, и подозревается мошенничество», – заявила компания, продающая билеты.

«Любим немногими, ненавидим многими, уважаем всеми», – пишет бывший боксер Ян Беляев на своей странице в Facebook.

Сейчас Беляев организует в Тарту боксерский турнир «Emajõe lahing», где на прошлой неделе в спортивном холле A. Le Coq должны были выступить, среди прочих, известный копьеметатель Андрус Вярник и многократный чемпион Эстонии по боксу Майт Метсис.

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