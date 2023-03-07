ВИДЕО ⟩ Помогите эстонским защитникам животных найти этих нелюдей, поивших рыбок колой с водкой

Эстонский союз защиты животных опубликовал в социальных сетях пост, призывающий помочь установить личность молодых людей, издевавшихся летом 2021 года над рыбками. «Рыбки всё же чувствуют боль. Так же нельзя, невозможно делать с живыми существами всё, что захочется. И это проступок, совершенный в общественном месте. Этим видео поделились в социальных сетях», - говорит Elu24 Кристи Метса, представитель Эстонского союза защиты животных, добавляя, что они планируют обратиться в полицию для поиска молодых людей, принявших участие в этих возмутительных съемках.

Видео было отправлено в Эстонский союз защиты животных давно, но осталось незамеченным. «Наши почтовые ящики переполнены письмами, но благодаря новому сообщению от того же человека мы увидели письмо и видео, отправленные полтора года назад», - говорят защитники животных.

«На видео видно, как пьяные молодые люди заливают водку и кока-колу в глотки живым рыбам, ухмыляются и наслаждаются происходящим! Поскольку это очень отвратительное видео, которое к тому же было размещено в истории для всех, мы решили не молчать и попытаться найти людей, которые мучили рыбок».