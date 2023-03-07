«Я знаю, что вы делали летом 2021 года!» - так начинается пост на страницах в социальных сетях Эстонского союза защиты животных. Публикация содержит совсем не смешное видео, на котором молодые люди, употребившие алкоголь, поят водкой и кока-колой рыбок и смеются над этим. «Мы не будем молчать и постараемся найти тех, кто издевался над рыбками», - говорится в обращении.
ВИДЕО ⟩ Помогите эстонским защитникам животных найти этих нелюдей, поивших рыбок колой с водкой
Эстонский союз защиты животных опубликовал в социальных сетях пост, призывающий помочь установить личность молодых людей, издевавшихся летом 2021 года над рыбками. «Рыбки всё же чувствуют боль. Так же нельзя, невозможно делать с живыми существами всё, что захочется. И это проступок, совершенный в общественном месте. Этим видео поделились в социальных сетях», - говорит Elu24 Кристи Метса, представитель Эстонского союза защиты животных, добавляя, что они планируют обратиться в полицию для поиска молодых людей, принявших участие в этих возмутительных съемках.
Видео было отправлено в Эстонский союз защиты животных давно, но осталось незамеченным. «Наши почтовые ящики переполнены письмами, но благодаря новому сообщению от того же человека мы увидели письмо и видео, отправленные полтора года назад», - говорят защитники животных.
«На видео видно, как пьяные молодые люди заливают водку и кока-колу в глотки живым рыбам, ухмыляются и наслаждаются происходящим! Поскольку это очень отвратительное видео, которое к тому же было размещено в истории для всех, мы решили не молчать и попытаться найти людей, которые мучили рыбок».
«Мы готовы написать заявление в полицию для возбуждения дела, потому что прошло не так много времени. Люди, совершившие это зверство, наблюдали за ним, снимали на видео и смеялись! Вы являетесь соучастниками этого жестокого обращения с животными, и мы сделаем всё возможное, чтобы установить вашу личность. Имена будут тут же обнародованы, когда мы их узнаем», - говорится в сообщении.
«Вы - люди без чувства жалости. Вы наслаждались страданиями рыб и высмеивали этот акт, как кучка садистов. Помогите нам поймать этих обидчиков животных и сообщите о тех, кто усмехался над произошедшим», - призывают защитники животных.
Кристи Метса говорит, что у них уже есть имена двух молодых людей. Метса говорит, что девушка, которая принимала участие в создании видео, вчера связалась с профсоюзом и сказала, что назовет имена, если мы удалим видео. «Мы не видим причин удалять видео. Мы узнаем имена другим способом. Девушка уже закрыла свой аккаунт в Facebook», - говорит Метса.
В разделе комментариев интернет-пользователи недоумевают, как люди могут вести себя таким образом.
«Говорят, что всё к тебе вернется бумерангом, но я надеюсь, что после всего этого у них откроются глаза на то, что они сделали, и они признают свою вину», - пишет Карме-Лийза.
«Что побуждает молодых людей так поступать? Что творится в их головах?» - задается вопросом Эге.
Если вы знаете кого-либо из молодых людей на видео, пожалуйста, свяжитесь с Эстонским союзом защиты животных по телефону: 51 046 146 или по электронной почте: info@loomakaitse.eu. Анонимность гарантируется.
Elu24 также обратился за комментарием в полицию, мы разместим их ответ как можно скорее.