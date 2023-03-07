«Это исторический момент!» Не прошедшие в Рийгикогу знаменитости комментируют результаты голосования

Николай Бенцлер Фото: Liis Treimann

Николай БЕНЦЛЕР Известен как актер и шоумен. В 2021 году Николай Бенцлер стал вице-старейшиной волости Виймси. В этом году впервые вставил свою кандидатуру на выборах в Рийгикогу от партии «Ээсти 200». Набрал 421 голос.

– Я благодарен каждому, кто поддержал меня на выборах и отдал голос. А также я благодарю всех, кто проголосовал на выборах за своих кандидатов. Результатами я очень доволен.

Это исторический момент. «Ээсти 200» теперь представлена в парламенте. По поводу своего результата – он превзошел мои ожидания и показал мне, что надо стараться дальше, что я и буду делать. А именно – развивать культуру и спорт в Виймси и не только у себя в волости. Еще раз благодарю всех проголосовавших. Как молодой отец хочу добавить, что мне очень важно будущее нашей страны.

Оксана Тандит Фото: Filippo Caroti

Оксана ТАНДИТ, дизайнер и модельер, на прошедших выборах баллотировалась в Рийгикогу от Партии реформ. Личный результат: 349 голосов. Оксана Тандит довольна результатами выборов, как и своим результатом на них, ведь в политике она всего три месяца. Отдать свой голос за Тандит могли жители столичных районов Кристийне, Пыхья-Таллинн и Хааберсти. Модельер считает, что если бы баллотировалась в другом округе, то набрала бы как минимум на 500 голосов больше, ведь большинство ее клиентов, партнеров и друзей проживают в центре города и в районе Пирита.