На прошедших выборах в Рийгикогу решили попробовать свои силы не только опытные политики, но и известные в Эстонии персоны, которе только делают свои первые шаги в этой сфере. По результатам голосования в парламент они не вошли, но получили ценный опыт.
«Это исторический момент!» Не прошедшие в Рийгикогу знаменитости комментируют результаты голосования
Николай БЕНЦЛЕР Известен как актер и шоумен. В 2021 году Николай Бенцлер стал вице-старейшиной волости Виймси. В этом году впервые вставил свою кандидатуру на выборах в Рийгикогу от партии «Ээсти 200». Набрал 421 голос.
– Я благодарен каждому, кто поддержал меня на выборах и отдал голос. А также я благодарю всех, кто проголосовал на выборах за своих кандидатов. Результатами я очень доволен.
Это исторический момент. «Ээсти 200» теперь представлена в парламенте. По поводу своего результата – он превзошел мои ожидания и показал мне, что надо стараться дальше, что я и буду делать. А именно – развивать культуру и спорт в Виймси и не только у себя в волости. Еще раз благодарю всех проголосовавших. Как молодой отец хочу добавить, что мне очень важно будущее нашей страны.
Оксана ТАНДИТ, дизайнер и модельер, на прошедших выборах баллотировалась в Рийгикогу от Партии реформ. Личный результат: 349 голосов. Оксана Тандит довольна результатами выборов, как и своим результатом на них, ведь в политике она всего три месяца. Отдать свой голос за Тандит могли жители столичных районов Кристийне, Пыхья-Таллинн и Хааберсти. Модельер считает, что если бы баллотировалась в другом округе, то набрала бы как минимум на 500 голосов больше, ведь большинство ее клиентов, партнеров и друзей проживают в центре города и в районе Пирита.
– Главный итог этих выборов – Партия реформ с внушительным результатом их выиграла, Кая Каллас будет формировать правительство. EKRE-центристы-«Отечество» не смогут сформировать коалицию.
Поздравляю нас всех! Общий вектор развития страны на следующие четыре года останется прежним. Это первые в моей жизни выборы. Учитывая, что в политике я всего три месяца, активная предвыборная фаза – 2 месяца, параллельно я продолжаю заниматься дизайном и преподавать, поэтому 350 голосов – это хороший результат для старта. Я благодарна каждому, кто поверил в меня и отдал свой голос в мою поддержку! Это показывает, что я на верном пути. По количеству собранных голосов я обогнала таких политиков как Хейки Нестор, Иви Ээнмаа или Эвелин Сепп, деятелей киноиндустрии Кристияна Таска или Андруса Ваарика.
Планирую и дальше активно участвовать в политической жизни страны, активнее выражать свое мнение в прессе. Пока мое имя ассоциируется больше с дизайном и это логично.
В следующем году будем отмечать 20 лет в моде. В политике мне еще предстоит найти свое лицо и свой голос. На все нужно время.
Стиг РЯСТА, певец, автор песен, вместе с певицей Элиной Борн в 2015 году представил Эстонию на «Евровидении», где их дуэт занял четвертое место. В этом году баллотировался в Рийгикогу от партии «Ээсти 200».
Личный результат: 1 142 голосов. Тем, что в парламент по количеству голосов не прошел, певец совсем не огорчен – цель была иная: принести голоса своей партии.
– Я очень доволен результатами выборов и хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня и кто поддержал партию «Ээсти 200». 14 мандатов – это невероятно хорошее число, и кажется, что
люди хотели перемен, которые им посчастливилось получить.