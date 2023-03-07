Утром 7 марта у известного украинского инфлюенсера Софии Стужук и ее возлюбленного Антона из Риги родился ребенок. Об этом свидетельствуют её посты в соцсетях, пишет RUS TVNET.
Украинская блогер София Стужук, уехавшая после начала войны в Ригу, в четвертый раз стала мамой
«В 3:55 к нам пришла Васенька. Одновременно мои самые быстрые и легкие роды, и самые непонятные какие-то получились. Позже расскажу, пока отдыхаю и продолжаю умирать от продолжающихся схваток», – написала блогер.
Известно, что Стужук является фанаткой домашних родов. Только один ее ребенок (сын Давид) появился на свет в роддоме. Двух дочерей (Лолиту и Оливию) она рожала дома. Третью дочь, которая появилась на свет сегодня, она также родила дома – в бассейне.
Своего четвертого ребенка Стужук родила от бойфренда Антона Левданского. С ним блогер живет в Риге. София и Антон вместе почти 1,5 года. Пара познакомилась в киевском клубе, а после начала полномасштабной войны в Украине Стужук вместе с детьми уехала к возлюбленному в Латвию, где и живет по сей день. Помолвка пары состоялась в сентябре в Париже, на фоне Эйфелевой башни.
До этого она была в браке с Дмитрием Стужуком, от него она родила троих детей. Блогер скончался от коронавируса в 2020 году, на тот момент пара уже разводилась.