Астролог Глоба назвала два знака Зодиака, которые разбогатеют этой весной

Львам удача улыбнется уже в марте. В любой момент представителям этого знака стоит ждать активных денежных поступлений. Источником может быть что угодно, но вероятнее всего это будет наследство. Кроме того, рожденные под этим знаком женщины могут завести отношения с состоятельным мужчиной.