Двум знакам Зодиака этой весной крупно повезет в денежных делах, утверждает известный астролог Тамара Глоба. По ее словам, к ним придет финансовый успех, передает портал TopNews.
Астролог Глоба назвала два знака Зодиака, которые разбогатеют этой весной
Астролог Глоба назвала два знака Зодиака, которые разбогатеют этой весной
Львам удача улыбнется уже в марте. В любой момент представителям этого знака стоит ждать активных денежных поступлений. Источником может быть что угодно, но вероятнее всего это будет наследство. Кроме того, рожденные под этим знаком женщины могут завести отношения с состоятельным мужчиной.
К Скорпионам финансовый успех придет исключительно благодаря их собственным заслугам и упорству. Им повысят зарплату, выдадут премию или их собственный бизнес принесет доход – но так или иначе, кошелек Скорпионов растолстеет в ближайшее время.
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