Постельное табу: почему нельзя спать на двух подушках

Почему нельзя спать на двух подушках, что об этом говорит наука сомнология и народные приметы, узнали журналисты Rsute. Оказалось, что причины достаточно серьезные.

Почему нельзя спать на двух подушках: мнение сомнологов

Спать более чем на одной подушке ― не лучшее решение. Спустя некоторое время после такого сна у человека появляются боли в шее, спине, мигрени. Это связано с анатомическими особенностями позвоночника.

Сон на двух и более подушках приводит к неправильному изгибу шейного отдела. Это и несет такие неприятные последствия, как боль и дискомфорт.

Сомнологи советуют более внимательно относиться к выбору подушки. Она должна быть удобной и качественной. Но аллергикам нужно быть осторожнее, ведь некоторые натуральные наполнители могут вызвать нежелательные реакции.

Качественная подушка должна отвечать таким требованиям:

хорошо держит шею, но не слишком высокая;

умеренная жесткость, не сильно мягкая или твердая;

равномерное распределение гипоаллергенного наполнителя.

Ортопедические подушки тоже неплохой вариант. Они станут незаменимыми для людей, у которых уже есть проблемы с позвоночником. Но к таким подушкам придется долго привыкать.

О чем предупреждают народные приметы

Издавна ко сну относились крайне внимательно. Наши предки делали ставку на его качество, а не на продолжительность. Тех, кто спали долго, называли лентяями и лежебоками.

Люди спали на соломенных матрасах, а под голову клали свернутые теплые вещи. Причем делали только одну такую «подушку». Это было оправдано с практической точки зрения, но были у них и суеверия.

Спать на двух подушках опасно для финансового положения и любви. Считалось, что такая привычка привлекает бедность и отпугивает процветание и достаток.

Одиноким женщинам и мужчинам не стоит спать на нескольких подушках. Особенно если они находятся в активном поиске избранника. При этом класть две подушки на постель можно, привлекая суженого или суженую.