Качество жизни зависит от многих факторов, в том числе и от сна. Полноценный отдых возможен, если в постели удобно и комфортно, поэтому некоторые люди спят на двух или более подушках. Но это неверный подход к ночному отдыху.
Постельное табу: почему нельзя спать на двух подушках
Почему нельзя спать на двух подушках, что об этом говорит наука сомнология и народные приметы, узнали журналисты Rsute. Оказалось, что причины достаточно серьезные.
Почему нельзя спать на двух подушках: мнение сомнологов
Спать более чем на одной подушке ― не лучшее решение. Спустя некоторое время после такого сна у человека появляются боли в шее, спине, мигрени. Это связано с анатомическими особенностями позвоночника.
Сон на двух и более подушках приводит к неправильному изгибу шейного отдела. Это и несет такие неприятные последствия, как боль и дискомфорт.
Сомнологи советуют более внимательно относиться к выбору подушки. Она должна быть удобной и качественной. Но аллергикам нужно быть осторожнее, ведь некоторые натуральные наполнители могут вызвать нежелательные реакции.
Качественная подушка должна отвечать таким требованиям:
хорошо держит шею, но не слишком высокая;
умеренная жесткость, не сильно мягкая или твердая;
равномерное распределение гипоаллергенного наполнителя.
Ортопедические подушки тоже неплохой вариант. Они станут незаменимыми для людей, у которых уже есть проблемы с позвоночником. Но к таким подушкам придется долго привыкать.
О чем предупреждают народные приметы
Издавна ко сну относились крайне внимательно. Наши предки делали ставку на его качество, а не на продолжительность. Тех, кто спали долго, называли лентяями и лежебоками.
Люди спали на соломенных матрасах, а под голову клали свернутые теплые вещи. Причем делали только одну такую «подушку». Это было оправдано с практической точки зрения, но были у них и суеверия.
Спать на двух подушках опасно для финансового положения и любви. Считалось, что такая привычка привлекает бедность и отпугивает процветание и достаток.
Одиноким женщинам и мужчинам не стоит спать на нескольких подушках. Особенно если они находятся в активном поиске избранника. При этом класть две подушки на постель можно, привлекая суженого или суженую.
Семейным людям также стоит избегать такой привычки. Иначе в какой-то момент супругу в постели станет «тесно».