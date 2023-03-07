Астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, представители которых в марте начнут жизнь с чистого листа, пишет TopNews.
Грядет белая полоса: Глоба назвала три знака Зодиака, которые начнут жизнь в марте с чистого листа
Грядет белая полоса: Глоба назвала три знака Зодиака, которые начнут жизнь в марте с чистого листа
По прогнозам Тамары Глобы, судьбоносные перемены ждут в марте Тельцов, Львов и Дев. В жизни представителей этих созвездий начнется белая полоса.
Тельцы
По словам астролога, для Тельцов март будет очень успешным: они упрочат материальное положение, расширят карьерные возможности, заведут новые знакомства, могут неожиданно встретить любовь.
Львы
Львам в марте Глоба прогнозирует поездки и путешествия. Кто-то решится на переезд за границу и найдет там дополнительный источник дохода. Также в марте Львы могут получить предложение руки и сердца либо сделать его.
Девы
Девам в марте, по прогнозам астролога, предстоит перестройка отношений с близкими. Некоторых ждет любовь вдали от дома. Кто-то рискнет сменить привычное место работы и преуспеет в этом.
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