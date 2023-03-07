Грядет белая полоса: Глоба назвала три знака Зодиака, которые начнут жизнь в марте с чистого листа

По прогнозам Тамары Глобы, судьбоносные перемены ждут в марте Тельцов, Львов и Дев. В жизни представителей этих созвездий начнется белая полоса.

Тельцы

По словам астролога, для Тельцов март будет очень успешным: они упрочат материальное положение, расширят карьерные возможности, заведут новые знакомства, могут неожиданно встретить любовь.

Львы

Львам в марте Глоба прогнозирует поездки и путешествия. Кто-то решится на переезд за границу и найдет там дополнительный источник дохода. Также в марте Львы могут получить предложение руки и сердца либо сделать его.

Девы