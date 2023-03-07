Сильвия Ильвес откровенно о месте Хендрика Терраса в Рийгикогу: сегодня в почете клоуны и мошенники

Виолончелистка Сильвия Ильвес высказала мнение на своей странице в Facebook о том, что молодой политик Хендрик Террас оказался в числе новых депутатов Рийгикогу. Ильвес добавила к посту цитату Варро Вооглайда, члена Консервативной народной партии Эстонии: «Маркус Ярви не прошел в парламент, зато прошел Хендрик Террас, единственное известное достижение в жизни которого – участие в холостяцком шоу. Просто жаль Эстонию».