«Устрой скандал, заведи пару полезных знакомств и успешно иди в политику!» – высказала мнение виолончелистка Сильвия Ильвес в Facebook о том, что Хендрик Йоханнес Террас в рядах «Ээсти 200» попал в новый состав Рийгикогу, пишет Elu24. «В парламент может пройти любой клоун!»
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Сильвия Ильвес откровенно о месте Хендрика Терраса в Рийгикогу: сегодня в почете клоуны и мошенники
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Сильвия Ильвес откровенно о месте Хендрика Терраса в Рийгикогу: сегодня в почете клоуны и мошенники
Виолончелистка Сильвия Ильвес высказала мнение на своей странице в Facebook о том, что молодой политик Хендрик Террас оказался в числе новых депутатов Рийгикогу. Ильвес добавила к посту цитату Варро Вооглайда, члена Консервативной народной партии Эстонии: «Маркус Ярви не прошел в парламент, зато прошел Хендрик Террас, единственное известное достижение в жизни которого – участие в холостяцком шоу. Просто жаль Эстонию».
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