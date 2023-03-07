ЭТО НАША СТРАНА! ⟩ 50 интересных фактов об Эстонии и эстонцах, которые удивят даже самых начитанных

1. На начало 2023 года население Эстонии составляло приблизительно 1 314 395 человек. Таким образом, плотность населения страны составляет 29 человек на один квадратный километр, пишет Estonianworld.com.

2. Эстония немного больше Дании, но наша страна насчитывает 1521 остров в акватории Балтийского моря. Общее же число островов, островков, скал и рифов в морях, реках и озерах страны достигает 2355, из которых 2222 окружены морскими водами.

3. Эстония занимает четвертое место с наименьшей численностью населения в Евросоюзе и восьмое место в рейтинге стран с наименьшей площадью.

4. Страна плоская как блин - ее самая высокая точка находится на высоте 318 метров над уровнем моря - и это также самая высокая точка в странах Балтии.

5. Согласно крупнейшему в мире исследованию роста, эстонские мужчины и женщины - третьи по росту люди на Земле.

6. Один из самых больших метеоритов упал на Землю именно на острове Сааремаа, в месте, где сегодня находится деревня Каали.

7. На Сааремаа также находится центр Европы, согласно одному из измерений.

8. Церковь Олевисте (Святого Олафа) в Таллинне с 1549 по 1625 год была самым высоким зданием в мире.

9. В Эстонии самое большое количество супермоделей на душу населения.

10. В современной Эстонии практически всё можно сделать через интернет - оплатить парковку, начать бизнес, задекларировать налоги, проголосовать, записаться к врачу и почти все остальное.

11. Эстонские женщины получили право голоса еще в 1917 году.