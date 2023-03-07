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РОДИТЕЛЕЙ РАССТРЕЛЯЛИ ⟩ «Она в России в плену!» Девушка пропала без вести, спасаясь от солдат

Хевели Туйск
«Она в России в плену!» Девушка пропала без вести, спасаясь от солдат
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Фото: Kuvatõmmis sarva.org.ua

Семья 15-летней украинки Арины Яцюк проехала всего 15 километров, когда столкнулась с российскими солдатами, которые открыли по ним огонь. Младшую сестру Арины позже удалось найти в соседней деревне. Местные жители увидели ее стоящей на обочине дороги, сама Арина до сих пор числится пропавшей без вести.

В первую неделю войны Арина Яцюк вместе со своей семьей бежала от российских войск. Девушка находилась в машине с родителями и девятилетней сестрой. Семья пыталась покинуть оккупированную территорию, но они смогли проехать лишь небольшое расстояние. Несмотря на то, что российские войска открыли огонь по их машине, девочки выжили. К сожалению, их родители были убиты на месте.

Военные вытащили девочек с заднего сиденья машины и посадили в разные автомобили. Младшая сестра оказалась в соседней деревне, где местные жители нашли ее стоящей на обочине дороги. Арину, которая была ранена во время стрельбы, с тех пор никто не видел.

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