Семья 15-летней украинки Арины Яцюк проехала всего 15 километров, когда столкнулась с российскими солдатами, которые открыли по ним огонь. Младшую сестру Арины позже удалось найти в соседней деревне. Местные жители увидели ее стоящей на обочине дороги, сама Арина до сих пор числится пропавшей без вести.
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РОДИТЕЛЕЙ РАССТРЕЛЯЛИ ⟩ «Она в России в плену!» Девушка пропала без вести, спасаясь от солдат
«Она в России в плену!» Девушка пропала без вести, спасаясь от солдат
В первую неделю войны Арина Яцюк вместе со своей семьей бежала от российских войск. Девушка находилась в машине с родителями и девятилетней сестрой. Семья пыталась покинуть оккупированную территорию, но они смогли проехать лишь небольшое расстояние. Несмотря на то, что российские войска открыли огонь по их машине, девочки выжили. К сожалению, их родители были убиты на месте.
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