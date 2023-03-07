РОДИТЕЛЕЙ РАССТРЕЛЯЛИ ⟩ «Она в России в плену!» Девушка пропала без вести, спасаясь от солдат

В первую неделю войны Арина Яцюк вместе со своей семьей бежала от российских войск. Девушка находилась в машине с родителями и девятилетней сестрой. Семья пыталась покинуть оккупированную территорию, но они смогли проехать лишь небольшое расстояние. Несмотря на то, что российские войска открыли огонь по их машине, девочки выжили. К сожалению, их родители были убиты на месте.