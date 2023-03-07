ВАШ БАГАЖ ЦЕЛ? ⟩ Сотрудники аэропорта Тенерифе воровали вещи из чемоданов пассажиров

24-летний и 40-летний мужчина загружали багаж в самолет на Тенерифе, но внезапно их заметили, когда они воровали из одной из сумок. Аналогичный инцидент произошел в том же аэропорту в январе. Тогда же сотрудник фирмы по аренде автомобилей, работающей в аэропорту, украл забытый в одном из автомобилей бумажник, который вернул следующий клиент.