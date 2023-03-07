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ВАШ БАГАЖ ЦЕЛ? ⟩ Сотрудники аэропорта Тенерифе воровали вещи из чемоданов пассажиров

Хевели Туйск
Сотрудники аэропорта Тенерифе воровали вещи из чемоданов пассажиров
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Фото: Shutterstock

Двое сотрудников аэропорта Тенерифе были пойманы властями во время плановой проверки и арестованы по подозрению в краже вещей из багажа пассажиров, пишет Elu24.

24-летний и 40-летний мужчина загружали багаж в самолет на Тенерифе, но внезапно их заметили, когда они воровали из одной из сумок. Аналогичный инцидент произошел в том же аэропорту в январе. Тогда же сотрудник фирмы по аренде автомобилей, работающей в аэропорту, украл забытый в одном из автомобилей бумажник, который вернул следующий клиент.

Дело сейчас расследует испанская полиция, сообщает Iltalehti.

Тенерифе – самый большой остров Канарских островов. Это также одно из излюбленных мест финских и эстонских отдыхающих. Несколько авиакомпаний летают из аэропорта Вантаа в аэропорт Тенерифе, в том числе Finnair и Norwegian.

Путешественникам на Тенерифе рекомендуется быть предельно осторожными!

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