«Это нереально, на что способна природа», – говорит женщина из Вильянди, которая в понедельник по дороге с работы домой увидела снег, похожий на пенопласт.
ВЫ ТАКОЕ ВИДЕЛИ? ⟩ Женщина из Вильянди потрясена: чьи это проделки?!
Женщина из Вильянди потрясена: чьи это проделки?!
«Когда я закончила работу и вышла на улицу, у меня было ощущение, что вся земля покрыта пенопластом», – говорит жительница Вильянди, описывая исключительно интересную текстуру снега, которая очень сильно удивила ее.
«Это не было похоже на град, это было похоже на пенопласт, который находится в коробке вокруг бытовой техники, когда вы приносите ее домой из магазина. Так хотелось кривкнуть всем в округе: «Посмотрите, какой снег выпал!», – смеется она.
«Это нереально, на что способна природа!», – вздыхает женщина из Вильянди, которая никогда раньше не видела ничего подобного. «В нашем доме меняли окна, и я подумала, что рабочие зачем-то накрошили пенопласт, но, пройдя дальше, поняла, что это природное явление».