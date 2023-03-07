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ВЫ ТАКОЕ ВИДЕЛИ? ⟩ Женщина из Вильянди потрясена: чьи это проделки?!

Elu24
Женщина из Вильянди потрясена: чьи это проделки?!
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Фото: Postimees

«Это нереально, на что способна природа», – говорит женщина из Вильянди, которая в понедельник по дороге с работы домой увидела снег, похожий на пенопласт.

«Когда я закончила работу и вышла на улицу, у меня было ощущение, что вся земля покрыта пенопластом», – говорит жительница Вильянди, описывая исключительно интересную текстуру снега, которая очень сильно удивила ее.

Снег в Вильянди.
Снег в Вильянди. Фото: Lugeja foto

«Это не было похоже на град, это было похоже на пенопласт, который находится в коробке вокруг бытовой техники, когда вы приносите ее домой из магазина. Так хотелось кривкнуть всем в округе: «Посмотрите, какой снег выпал!», – смеется она.

«Это нереально, на что способна природа!», – вздыхает женщина из Вильянди, которая никогда раньше не видела ничего подобного. «В нашем доме меняли окна, и я подумала, что рабочие зачем-то накрошили пенопласт, но, пройдя дальше, поняла, что это природное явление».

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