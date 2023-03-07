ВЫ ТАКОЕ ВИДЕЛИ? ⟩ Женщина из Вильянди потрясена: чьи это проделки?!

«Когда я закончила работу и вышла на улицу, у меня было ощущение, что вся земля покрыта пенопластом», – говорит жительница Вильянди, описывая исключительно интересную текстуру снега, которая очень сильно удивила ее.

Снег в Вильянди. Фото: Lugeja foto

«Это не было похоже на град, это было похоже на пенопласт, который находится в коробке вокруг бытовой техники, когда вы приносите ее домой из магазина. Так хотелось кривкнуть всем в округе: «Посмотрите, какой снег выпал!», – смеется она.