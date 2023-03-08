Пять популярных, но опасных диет, которые подорвут ваше здоровье

Употреблять капусту запрещают людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в том числе при распространенном гастрите. Обилие капусты может усугубить проблемы с кишечником и желудком. Овощ содержит большое количество клетчатки и в отсутствие других продуктов способен травмировать стенки желудка. К тому же не обойдется без вздутия и метеоризма. В общем, сидеть на капусте не стоит. Эта диета не может считаться безопасной и сбалансированной. Также опасно употреблять капусту в больших количествах при нарушении функции почек и больным сахарным диабетом.

Лунная диета

Ее еще нередко называют «диетой оборотня»: порядок употребления продуктов привязан к лунным циклам. Помимо названия, ничего забавного в этой системе нет. Во-первых, органы выполняют свои функции без перерывов и выходных - и отпуск по лунному календарю не берут, так что сама идея питаться согласно фазе луны абсурдна. Во-вторых, эта диета предполагает периоды, когда питание отсутствует вовсе. Неудивительно, что голодание позволяет похудеть, но, как известно, в долгосрочной перспективе вес быстро возвращается, когда организм восстанавливается после «голодного» стресса.

Коктейльная диета