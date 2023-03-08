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Пять популярных, но опасных диет, которые подорвут ваше здоровье

Limon.ee
Пять популярных, но опасных диет, которые подорвут ваше здоровье
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Диета. Иллюстративное фото
Диета. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Не все хорошо, что эффективно. На всякий случай напоминаем: если вы готовы причинить себе вред ради заветной цифры на весах, это уже повод обратиться за помощью. Безопасные диеты не требуют жертв от здоровья и строятся на небольшом дефиците калорий, пишет super.ru.

Употреблять капусту запрещают людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в том числе при распространенном гастрите. Обилие капусты может усугубить проблемы с кишечником и желудком. Овощ содержит большое количество клетчатки и в отсутствие других продуктов способен травмировать стенки желудка. К тому же не обойдется без вздутия и метеоризма. В общем, сидеть на капусте не стоит. Эта диета не может считаться безопасной и сбалансированной. Также опасно употреблять капусту в больших количествах при нарушении функции почек и больным сахарным диабетом.

Лунная диета

Ее еще нередко называют «диетой оборотня»: порядок употребления продуктов привязан к лунным циклам. Помимо названия, ничего забавного в этой системе нет. Во-первых, органы выполняют свои функции без перерывов и выходных -  и отпуск по лунному календарю не берут, так что сама идея питаться согласно фазе луны абсурдна. Во-вторых, эта диета предполагает периоды, когда питание отсутствует вовсе. Неудивительно, что голодание позволяет похудеть, но, как известно, в долгосрочной перспективе вес быстро возвращается, когда организм восстанавливается после «голодного» стресса.

Коктейльная диета

Коктейльная, или, как ее еще называют, смузи-диета позволяет сбросить лишний вес благодаря банальному дефициту калорий, а ради него переходить на пюрешки совсем не обязательно. Фруктовые пюре окажут худеющим медвежью услугу: они только ассоциируются со здоровым образом жизни, а по факту быстро перевариваются, и чувство голода вернется практически сразу. Кроме того, фруктовые коктейли оставят организм без жиров и углеводов, и не стоит забывать о кислотах и сахарах, которые содержат фрукты. Как ни крути, здоровой такую диету не назовешь. Обычно сидеть на смузи или соках советуют неделю — достаточный срок, чтобы накликать проблемы с поджелудочной железой.

ХГЧ-диета

Для начала разберемся, что такое ХГЧ. За этой аббревиатурой кроется название гормона - хорионического гонадотропина человека. Внешняя оболочка зародыша начинает его вырабатывать примерно через неделю после оплодотворения. Медикам ХГЧ помогает определить наличие беременности и наблюдать за ее развитием. Британский эндокринолог Альберт Симеонс предложил вводить инъекции гормона, якобы он заставляет организм эффективнее расходовать калории. Во-первых, его современные последователи, как правило, используют капли или БАДы, в результате чего ХГЧ вообще не попадает в кровь, во-вторых, основная фаза диеты проходит на калораже всего 500 ккал в день. И при чем тут гормон, при таком нездоровом дефиците питания?

Безглютеновая диета

Безглютеновую диету можно рекомендовать только 1% населения планеты, а все потому, что примерно каждый сотый человек страдает непереносимостью глютена. Но продажи безглютеновых продуктов растут: маркетологи всячески поддерживают их имидж находки для здорового питания. Рьяное соблюдение безглютеновой диеты здоровыми людьми приводит к тому, что организм не получает достаточного количества железа, магния и витаминов группы В и D, а также более десятка аминокислот, в том числе силена, который человек не способен синтезировать самостоятельно. К тому же доказано, что фосфор и кальций лучше усваиваются с помощью глютен, и  особенно важны эти элементы для детей, вот почему беспричинно лишать организм глютена - значит рисковать здоровьем.

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