Прошедшая в Рийгикогу Луиза Рыйвас о результатах мужа: в ночь выборов шутили с Ансипом, что...

«Огромное чувство благодарности. И перед командой, и перед коллегами-кандидатами, и, конечно же, перед всеми избирателями», – сказала Луиза Рыйвас на следующий день после объявления результатов выборов.

«Когда я что-то в этой жизни делаю, я делаю это с полной отдачей. Поэтому я осмелилась надеяться попасть в Рийгикогу, но поддержка 2939 человек – намного больше, чем я ожидала», – призналась она.