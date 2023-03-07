«Поддержка 2939 человек – намного больше, чем я ожидала», – признает певица Луиза Рыйвас, которая прошла в Рийгикогу в рядах Партии реформ, пишет Elu24.
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Прошедшая в Рийгикогу Луиза Рыйвас о результатах мужа: в ночь выборов шутили с Ансипом, что...
Прошедшая в Рийгикогу Луиза Рыйвас о результатах мужа: в ночь выборов шутили с Ансипом, что...
«Огромное чувство благодарности. И перед командой, и перед коллегами-кандидатами, и, конечно же, перед всеми избирателями», – сказала Луиза Рыйвас на следующий день после объявления результатов выборов.