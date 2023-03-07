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Прошедшая в Рийгикогу Луиза Рыйвас о результатах мужа: в ночь выборов шутили с Ансипом, что...

Кетлин Крузе Мерилин Няреп
Прошедшая в Рийгикогу Луиза Рыйвас о результатах мужа: в ночь выборов шутили с Ансипом, что...
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Луиза Рыйвас заявила, что в нынешней ситуации, конечно же, самым важным вопросом в Эстонии является безопасность.
Луиза Рыйвас заявила, что в нынешней ситуации, конечно же, самым важным вопросом в Эстонии является безопасность. Фото: Konstantin Sednev

«Поддержка 2939 человек – намного больше, чем я ожидала», – признает певица Луиза Рыйвас, которая прошла в Рийгикогу в рядах Партии реформ, пишет Elu24.

«Огромное чувство благодарности. И перед командой, и перед коллегами-кандидатами, и, конечно же, перед всеми избирателями», – сказала Луиза Рыйвас на следующий день после объявления результатов выборов.

«Когда я что-то в этой жизни делаю, я делаю это с полной отдачей. Поэтому я осмелилась надеяться попасть в Рийгикогу, но поддержка 2939 человек – намного больше, чем я ожидала», – призналась она.

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