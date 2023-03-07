Таллиннский аэропорт признан лучшим аэропортом Европы

Председатель правления AS Tallinna Lennujaam Рийво Тувике: «Мы очень рады этой награде. Это большое признание и результат многолетней самоотверженной работы. Награда в буквальном смысле принадлежит всем, кто работает в Таллиннском аэропорту, поскольку в рамках соответствующего опроса пассажиры высказывают свое мнение о более чем 30 аспектах функционирования аэропорта. Это означает, что путешественники оценивают аэропорт с момента прибытия, учитывая регистрацию, безопасность, питание, чистоту и все остальное вплоть до вылета. Такой результат не достигается с помощью всего лишь нескольких замечательных людей – каждое звено в нашей цепи должно быть замечательным».

Пассажир находится в центре всего, и Таллиннский аэропорт вносит свой вклад в то, чтобы сделать каждое путешествие более комфортным и эффективным, постоянно находя новые решения. «В июне мы открыли зону самообслуживания при сдаче багажа для пассажиров airBaltic и SAS, а в сентябре – новую зону гейтов с магазином самообслуживания. Расположенная вдали от пассажиров новая современная и полностью автоматизированная система сортировки багажа превращает Таллиннский аэропорт в современнейший аэропорт. Для поддержания конкурентоспособности аэропорта и развития ориентированных на пассажиров услуг мы планируем инвестировать в расширение терминала, повышение квалификации персонала и новые технологии для улучшения качества обслуживания. Например, в самое современное оборудование для досмотра ручной клади и автоматические гейты», - добавил Тувике.