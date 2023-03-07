Принцу Гарри диагностировали психическое расстройство

4 марта младший сын короля Великобритании в прямом эфире поговорил с известным психологом, доктором Габором Мате. Встречу можно было посетить, лишь купив доступ к онлайн-трансляции за 19 фунтов стерлингов. Все зрители также получили экземпляры скандальных мемуаров Гарри «Запасной».

Встреча совпала по времени с сообщениями о том, что Гарри и Меган выселяют из коттеджа Фрогмор, их резиденции на территории Виндзорского дворца. Это решение связывают с публикацией мемуаров Гарри, в которых он поделился большим количеством нелицеприятных подробностей о членах королевской семьи.

Разговор герцога Сассекского с Габором Мате вращался вокруг терапии, детских травм Гарри, причин их появления и его пути к исцелению. Гарри признался, что, несмотря ни на что, не считает себя жертвой и надеется, что его история поможет другим людям справиться со своим прошлым.

В ходе беседы доктор Мате сообщил Гарри, что у него с большой долей вероятности есть диагноз СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности. Это заболевание нарушает способность к концентрации внимания и делает человека рассеянным. В отличие от официальной позиции британских психиатров и психологов Мате считает, что СДВГ поддается лечению и не является наследственным состоянием. Доктор полагает, что корни СДВГ скрыты в пережитых в прошлом травматических событиях.