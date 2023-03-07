«До сих пор мне не дает покоя то, почему адвокат не защитил мои интересы и не занялся моим делом. Я думаю об этом день и ночь», – задается вопросом житель Пярну Энн, которого не устроила работа его адвоката в вопросе недвижимости, пишет Elu24.
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Житель Пярну: почему правозащитник не отстаивает мои интересы? Юрист: не всегда правильно обращаться в суд
Житель Пярну: почему правозащитник не отстаивает мои интересы? Юрист: не всегда правильно обращаться в суд
Юрист Энна объясняет, что с имеющимися на тот момент доказательствами судебный процесс был бы безуспешным и не дал бы клиенту подходящего результата. «Если выяснится, что есть даже 50-процентный шанс на успех, то сегодня еще можно обратиться в суд», – говорит правозащитник.
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