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Житель Пярну: почему правозащитник не отстаивает мои интересы? Юрист: не всегда правильно обращаться в суд

Трийн Роос
Житель Пярну: почему правозащитник не отстаивает мои интересы? Юрист: не всегда правильно обращаться в суд
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Юриспруденция. Иллюстративное фото.
Юриспруденция. Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

«До сих пор мне не дает покоя то, почему адвокат не защитил мои интересы и не занялся моим делом. Я думаю об этом день и ночь», – задается вопросом житель Пярну Энн, которого не устроила работа его адвоката в вопросе недвижимости, пишет Elu24.

Юрист Энна объясняет, что с имеющимися на тот момент доказательствами судебный процесс был бы безуспешным и не дал бы клиенту подходящего результата. «Если выяснится, что есть даже 50-процентный шанс на успех, то сегодня еще можно обратиться в суд», – говорит правозащитник.

Осенью 2018 года Энн купил дом в волости Тори Пярнуского уезда. Вскоре после покупки появились дефекты, на ликвидацию которых потребовались большие суммы денег. Поэтому он посчитал правильным, что часть расходов должен взять на себя человек, продавший ему дом, но не сообщивший о дефектах при продаже. Поскольку продавец не согласился, Энн решил обратиться к юристу.

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