Житель Пярну: почему правозащитник не отстаивает мои интересы? Юрист: не всегда правильно обращаться в суд

«До сих пор мне не дает покоя то, почему адвокат не защитил мои интересы и не занялся моим делом. Я думаю об этом день и ночь», – задается вопросом житель Пярну Энн, которого не устроила работа его адвоката в вопросе недвижимости, пишет Elu24.