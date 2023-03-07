Актера Дмитрия Назарова активно травят из-за его антивоенной позиции: ненавистники не только злорадствуют неудачам артиста, но и посылают ему угрозы. Также актер лишился работы в МХТ, ролей в кино, друзей-коллег.
Дмитрий Назаров: «Мне пишут: «Твою жену надо расстрелять, а тебе переломить основание черепа»
Дмитрий Назаров: «Мне пишут: «Твою жену надо расстрелять, а тебе переломить основание черепа»
Дмитрий Назаров признался, что за последние два месяца получит массу гневных сообщений. В некоторых письмах ему откровенно желают смерти…
«Когда я публикую стихотворения против ботов, вся пресса встает на дыбы и говорит, что я обидел весь народ. Милые мои, я пишу про ботов, про электронные системы. Я говорю про людей, которые пишут: «Твою жену надо расстрелять, а тебе проломить основание черепа, когда будешь идти домой. Убить тебя, растоптать», — заявил звезда «Кухни».
На своем YouTube-канале 65-летний артист публикует песни авторского сочинения, в которых резко высказывается о войне и российской агрессии. Несмотря на критику, Дмитрий Юрьевич не собирается останавливаться.
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