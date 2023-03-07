Дмитрий Назаров: «Мне пишут: «Твою жену надо расстрелять, а тебе переломить основание черепа»

«Когда я публикую стихотворения против ботов, вся пресса встает на дыбы и говорит, что я обидел весь народ. Милые мои, я пишу про ботов, про электронные системы. Я говорю про людей, которые пишут: «Твою жену надо расстрелять, а тебе проломить основание черепа, когда будешь идти домой. Убить тебя, растоптать», — заявил звезда «Кухни».