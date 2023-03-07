Конструкции торгового центра обрушились под воздействием голубиных какашек

В среду, 11 января, примерно в 9.30 утра в торговом центре в Каяани произошел несчастный случай - обрушилась крыша магазина из-за давления голубиного помета.

Обрушение стало большой неожиданностью для всех, особенно его причина. Iltalehti пишет, что торговый центр был построен в 1991 году, и вполне вероятно, что голуби с тех пор использовали здание в качестве теплого убежища.

«Это очень прискорбно, но, к счастью, никто не пострадал. В будущем мы проследим за этим в отношении других объектов недвижимости. В то же время мы повысим осведомленность других владельцев недвижимости, чтобы подобное нигде не повторилось», - сказала Кати Консти, глава группы Pontos, в интервью Iltaleht.

Консти объясняет, что, по мнению экспертов, конструкции были заселены насекомыми, которых привлекали полупрозрачные рекламные лампы, которые также обеспечивали тепло. Там также собирались птицы, и в результате в одной части скопилось слишком много птичьего помета.

Внезапно одна из несущих балок, населенная насекомыми, обрушилась, соответсвенно весь вес передался на боковые балки, и в результате цепной реакции потолок обрушился.

По мнению экспертов, птицы гнездились между конструкциями, потому что рейки отсутствовали или были недостаточно плотными.