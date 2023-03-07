Три самых тревожных знака Зодиака, которые постоянно изводят себя

Близнецы

Многое считают представителей этого знака зодиака двуличными, но, поверьте, они и сами страдают от своей двойственной натуры. Из-за того, что их тело вмещает две личности, Близнецы постоянно во всем сомневаются, а когда сомневаются, еще и паникуют.

Раки

Среди Раков огромное количество неврастеников, людей, склонных к импульсивным решениям и истерикам. Они постоянно из-за чего-то переживают и тревожатся. Как правило, жизнь Раков вращается вокруг из семьи. Беспокойство за родных вызывает тревогу.

Рыбы