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Три самых тревожных знака Зодиака, которые постоянно изводят себя

Limon.ee
Три самых тревожных знака Зодиака, которые постоянно изводят себя
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Тревога. Иллюстративное фото
Тревога. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Представителей каких знаков Зодиака можно отнести к самым тревожным личностям? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила шаманка и ясновидящая, финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Близнецы

Многое считают представителей этого знака зодиака двуличными, но, поверьте, они и сами страдают от своей двойственной натуры. Из-за того, что их тело вмещает две личности, Близнецы постоянно во всем сомневаются, а когда сомневаются, еще и паникуют.

Раки

Среди Раков огромное количество неврастеников, людей, склонных к импульсивным решениям и истерикам. Они постоянно из-за чего-то переживают и тревожатся. Как правило, жизнь Раков вращается вокруг из семьи. Беспокойство за родных вызывает тревогу.

Рыбы

Внешне кажутся сдержанными, но из-за того, что Рыбы проблемы других пропускают через себя, склонны к тревоге и даже депрессии. Отгородиться от мира невозможно, поэтому представители водной стихии вынуждены пребывать в состоянии вечной тревоги.

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