СУМОЧКА ИЗ СЕРЕБРА ⟩ Не успели купить подарок на 8 марта? Вот вам отличный вариант

В честь 25-летия легендарной сумки Baguette, созданной в 1997 году Сильвией Вентурини для Fendi, римский модный дом роскоши в коллаборации с ювелирным брендом Tiffany & Co представил полноразмерный аксессуар полностью из стерлингового серебра (925 проба). Сумка Baguette, которую носят под мышкой, как батон багета, стала культовым объектом, культурным явлением, которое сразу произвело революцию в индустрии моды, определив архетип стиля.

На создание сумки в мастерской бренда в Род-Айленде ушло более четырех месяцев. Серебрянная сумочка украшена выгравированными лилиями и розами, которые напоминают цветы Италии и Нью-Йорка. Кроме того, сумка весит 2,4 кг, и в ней используется традиционная техника серебряного дела, называемая «чеканка». В этой форме стерлинговое серебро было создано вокруг цветочного узора, а не формировалось перед добавлением каких-либо деталей.