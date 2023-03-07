Билл Гейтс впервые стал дедушкой

Миллиардер Билл Гейтс, один из богатейших людей мира, впервые стал дедушкой. Его старшая дочь Дженнифер Гейтс родила первенца. Об этом пишет Page Six.

Дженнифер и ее муж Наэль Нассар опубликовали первое фото с младенцем и написали: «Посылам любовь от нашей маленькой семьи».

Одной из первых дочь поздравила Мелинда Гейтс, написал под публикацией: «Добро пожаловать в мир».

По ребенка и точную дату рождения Дженнифер и Наэль не сообщили. Не рассказали они и как назовут своего первенца.

26-летняя Дженнифер Гейтс учится на врача. Со своим мужем, профессиональным наездником из Египта, она познакомилась на скачках. А потом выступала вместе с ним на международных соревнованиях. Пара заключила брак в октябре 2021 года. В ноябре прошлого года они объявили, что ждут первенца.

Роскошную свадьбу Дженнифер Гейтс устроила на своей конной ферме в Вестчестере, которую она получила в подарок после окончания Стэнфордского университета.

Сейчас она вместе с мужем и ребенком живет в одной из самых дорогих квартир Нью-Йорка, куда переехала вскоре после того, как сообщила о том, что ждет ребенка.

Дженнифер — старший ребенок Билла Гейтса и Мелинды Гейтс. Она первая вышла замуж. Другая дочь пары, Фиби, в настоящее время встречается со студентом Стэнфордского университета Робертом Россом.