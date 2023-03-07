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Фото абсолютной голой Агаты Муцениеце слили в Сеть

Limon.ee
Фото абсолютной голой Агаты Муцениеце слили в Сеть
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Агата Муцениеце на погранпункте Лухамаа
Агата Муцениеце на погранпункте Лухамаа Фото: Pilt videost

На просторах Сети появилось настолько горячее фото Агаты Муцениеце, что люди гадают, не кусает ли локти Павел Прилучный, что упустил столь соблазнительную женщину? Артистка показала все, чем наградила ее природа, пишет eg.ru.

Одним из новых проектов звезды стал спектакль «Абсолютно новая нага» в популярном театре-кабаре Crave. Изюминка шоу в том, что его актеры появляются на сцене в полуобнаженном или вовсе обнаженном виде. Главную роль в этой постановке и исполнит Агата.

Накануне в Сети появились первые заманчивые кадры, анонсирующие спектакль. На них Муцениеце предстала полностью голой. Благодаря правильно выставленному на съемке свету фото вышло эстетичным и совсем не пошлым, однако пикантные подробности тела артистки все же просматриваются.

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