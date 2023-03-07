Фото абсолютной голой Агаты Муцениеце слили в Сеть

Одним из новых проектов звезды стал спектакль «Абсолютно новая нага» в популярном театре-кабаре Crave. Изюминка шоу в том, что его актеры появляются на сцене в полуобнаженном или вовсе обнаженном виде. Главную роль в этой постановке и исполнит Агата.