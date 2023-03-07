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Дуэт отца и сына в Рийгикогу: будут ли Террасы работать вместе?

Кристийна Рейманд Мерилин Няреп
Дуэт отца и сына в Рийгикогу: будут ли Террасы работать вместе?
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Хендрик Йоханнес Террас
Хендрик Йоханнес Террас Фото: Taavi Sepp

«На работе я предупредил, что такая ситуация возможна, и в следующем месяце мы будем действовать соответствующим образом», - рассказывает о своей грядущей депутатской жизни Хендрик Террас, избранный в Рийгикогу.

Партия Eesti 200, в которую также входит Хендрик Йоханнес Террас в качестве нового депутата Рийгикогу, получила на выборах 14 мандатов, пишет Elu24.

«Я счастлив и благодарен всем людям, которые доверили мне свои голоса, и всем остальным, кто поддержал Eesti 200», - говорит Хендрик Террас.

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