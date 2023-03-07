«На работе я предупредил, что такая ситуация возможна, и в следующем месяце мы будем действовать соответствующим образом», - рассказывает о своей грядущей депутатской жизни Хендрик Террас, избранный в Рийгикогу.
Для подписчиков
Дуэт отца и сына в Рийгикогу: будут ли Террасы работать вместе?
Дуэт отца и сына в Рийгикогу: будут ли Террасы работать вместе?
Партия Eesti 200, в которую также входит Хендрик Йоханнес Террас в качестве нового депутата Рийгикогу, получила на выборах 14 мандатов, пишет Elu24.
Ключевые слова