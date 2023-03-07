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Откроются новые перспективы, вырастут доходы: Тамара Глоба назвала единственный знак Зодиака, которому повезет в марте

Limon.ee
Откроются новые перспективы, вырастут доходы: Тамара Глоба назвала единственный знак Зодиака, которому повезет в марте
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Март - хороший месяц для Весов. Иллюстративное фото
Март - хороший месяц для Весов. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Астролог Тамара Глоба дала прогноз на первый месяц весны, пишет teleprogramma.pro.

Известный астролог Тамара Глоба на своем YouTube-канале сделала прогноз для каждого знака зодиака на первый весенний месяц.

Один из знаков Тамара Глоба выделила особо, предрекая ему массу приятных моментов в марте. Это - Весы.

Тамара Глоба считает, что представители именно этого знака в марте будут обласканы судьбой, важно только правильно считать ее знаки. Перед Весами откроются новые перспективы на работе и появится возможность повысить свой доход. Жизнь представителей этого знака Зодиака в марте буквально заиграет новыми красками.

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