ИНТЕРВЬЮ ⟩ Хелле-Мооника Хельме: можем ли мы говорить о демократических выборах и управлении?

- Ну, конечно, именно так. А если пойти дальше, то в течение следующих четырех лет результаты выборов, которые мы получили 5 марта, уничтожат все то, что ЕKRE до сих пор удавалось сдерживать или держать в узде, и это было самоцелью. Будут приняты законы о языке вражды, и это первое, что будет сделано. Партия реформ и Марис Лаури, будучи министром юстиции, пытались различными способами, с помощью различных законопроектов добиться того, чтобы этот раздел о разжигании ненависти (включая Закон о СМИ) лег на стол Рийгикогу. Мы блокировали их со всех сторон, но теперь с ним покончено, и я думаю, что СМИ (включая либеральные), которые до сих пор его одобряли, не останутся в стороне. Закон о языке вражды введет определенные общеевропейские стандарты, и это будет продолжаться до бесконечности: о консерваторах и националистах можно будет говорить что угодно, но это не признают языком вражды.