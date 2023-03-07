Утро после выборов не было победным для всех. Партия реформ прочно заняла первое место, EKRE - второе, а Центристская партия - третье. Член Консервативной народной партии Эстонии Хелле-Мооника Хельме согласилась поделиться своими мыслями с читателями Elu24.
ИНТЕРВЬЮ ⟩ Хелле-Мооника Хельме: можем ли мы говорить о демократических выборах и управлении?
После вчерашней победы на выборах Партии реформ эстонские СМИ были во всеоружии. Есть те, кто считает победу реформистов хорошей новостью, но есть и те, кто чувствует себя обделенным. Кроме того, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) заявила Postimees, что намерена добиваться пересчета электронных голосов. Лидер EKRE Мартин Хельме сказал, что если этот процесс невозможен, то партия имеет право заявить, что произошла массовая фальсификация голосов.
Портал Elu24 связался с советником EKRE Хелле-Мооникой Хельме, чтобы узнать, каковы дальнейшие шаги партии в связи со вчерашними выборами и что она думает о комментариях в Twitter в адрес консерваторов.
- Как я понимаю, EKRE хочет оспорить решение об электронном голосовании.
- Сейчас соберется руководство партии, и мы примем какое-то решение.
- По результатам выборов 5 марта EKRE постоянно лидировала, но неожиданно ее обогнала Партия реформ. Вызывает ли этот результат подозрение, что электронные голоса были подсчитаны неправильно?
- Это долгая история. Следует оглянуться на историю электронного голосования и электронных выборов. Если это просто вопрос веры, когда я говорю, что не верю, а вы говорите, что верите, то я бы возразила так. Поскольку наша конституция говорит все о процедуре выборов, у нас нет закона о фразе «верю или не верю». В этом смысле, я думаю, мы все еще должны спросить, можем ли мы говорить о демократических выборах и демократических правительствах с тех пор, как появилось электронное голосование.
Все приходят ко мне с ожиданием, что я сейчас начну плакать или жаловаться, но - нет. Мы просто смотрим на реальность, и я скажу следующее: мы многого добились с семью депутатами в Рийгикогу, мы добились еще большего с 19 депутатами, и я верю, что мы многого добьемся с 17 депутатами.
Несмотря на вчерашний результат, мы будем продолжать бороться, потому что это долг перед нашими избирателями и нашими сторонниками. Мы будем идти вперед, несмотря ни на что.
- Вы очень хорошо подметили, что вы будете идти вперед несмотря ни на что. Например, в Тwitter идет дискуссия, стоит ли Варро Вооглайд, избранный в Рийгикогу, сейчас перед выбором: голосовать за закон о совместном проживании или выйти из правительства?
- Нет-нет! Люди пишут мне, что происходит сейчас в Тwitter. Это платформа социальных сетей, которой пользуются многие люди, но туда невозможно заходить, потому что риторика либералов просто ужасна. Послушайте, для них все возможно, верно? Что касается вашего аргумента, то в Рийгикогу до сих пор так: если приходит законопроект и его принимают, но EKRE находится в Рийгикогу и Варро Вооглайд голосует против закона о совместном проживании, значит, он против. Если, несмотря ни на что, закон все же пройдет, то это останется на совести тех, кто голосовал за него.
- Существует ли сегодня в обществе ощущение, что людям с либеральными взглядами позволено делать все, что им заблагорассудится, а люди с консервативными взглядами подвергаются более жесткой цензуре?
- Ну, конечно, именно так. А если пойти дальше, то в течение следующих четырех лет результаты выборов, которые мы получили 5 марта, уничтожат все то, что ЕKRE до сих пор удавалось сдерживать или держать в узде, и это было самоцелью. Будут приняты законы о языке вражды, и это первое, что будет сделано. Партия реформ и Марис Лаури, будучи министром юстиции, пытались различными способами, с помощью различных законопроектов добиться того, чтобы этот раздел о разжигании ненависти (включая Закон о СМИ) лег на стол Рийгикогу. Мы блокировали их со всех сторон, но теперь с ним покончено, и я думаю, что СМИ (включая либеральные), которые до сих пор его одобряли, не останутся в стороне. Закон о языке вражды введет определенные общеевропейские стандарты, и это будет продолжаться до бесконечности: о консерваторах и националистах можно будет говорить что угодно, но это не признают языком вражды.
- В предвыборной речи EKRE Свен Сильдник был очень обеспокоен тем, что в Эстонии огромный приток чернокожих и гомосексуалистов. Спрошу прямо: если Партия реформ придет к власти сейчас без EKRE, есть ли основания беспокоиться, что «мягкие ценности» будут продавлены?
- Это абсолютно точно, я в этом не сомневаюсь. Культура аннулирования сейчас. Направление этой отмены будет очень точно определено либеральным соглашением.
Мы все еще должны спросить, можем ли мы говорить о демократических выборах и демократических правительствах с тех пор, как появилось электронное голосование.
- Как говорят, EKRE призывает пересчитать или пересмотреть электронные голоса «подходящими для них методами». Что такое подходящий метод?
- Я не тот человек, у которого нужно спрашивать, поскольку не являюсь специалистом в области информационных технологий. Вопрос в том, каковы технические средства проверки результата? Похожа ли эта проверка на то, что вам просто показывают фотографию компьютера и говорят, что так оно и есть или она выглядит иначе?
В интервью Хелле-Мооника Хельме также отмечает, что она активно следит за политической ситуацией в Финляндии. В качестве примера она говорит о законе о трансгендерных людях, который недавно был принят финским парламентом. «Это очень наглядный пример того, куда мы, вероятно, движемся в Эстонии. EKRE может встать в парламенте, говорить и задавать вопросы в специальное время точно так же, как и другие партии, но то, куда мы движемся в целом, совершенно абсурдно», - считает Хелле-Мооника.
«Либералы утверждают, что этот закон о трансгендерах - право человека, и его нужно принять. Но когда мы говорим о правах женщин в рамках того же закона, мы сходим с рельсов. Женщины до сих пор могли чувствовать себя в безопасности в общественных бассейнах, раздевалках и туалетах, но где окажутся их права человека, когда будет принят этот новый закон? В любой момент биологический мужчина может зайти в женский туалет и сказать, что он женщина и имеет право заходить в женский туалет. Здесь очень сильно нарушаются права остальных членов общества и, в частности, женщин. По сути, это чистое насилие над женщинами, и мы в Эстонии тоже движемся в этом направлении», - добавляет Хельме.
В заключение Хелле-Мооника Хельме говорит журналисту: «Я всегда общаюсь с людьми вежливо, но у меня есть 98-процентный опыт, когда я рассказываю историю журналисту, а потом не узнаю своих слов. Посмотрим!»