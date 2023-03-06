ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПОЛИТИКЕ ⟩ Кто будет представлять эстонскую науку в Рийгикогу?

Кармен Йоллер, семейный врач и член Партии реформ, набрала большое количество голосов на выборах в Рийгикогу - 3 564 голоса. Новый политик пообещала, что если она смогла добиться успеха в медицине, то сможет и в политике. «К счастью, я не одна, ко мне присоединились Ирья Лутсар и Марио Кадастик, - сказала она на следующий день после выборов. Йоллер считает, что голос врачей должен быть услышан, и, несомненно, в будущем их будет больше. - Медицина все еще находится в ситуации, когда нам нужны некоторые реформы, и я верю, что новое правительство уже понимает эту необходимость».