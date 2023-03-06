КАК ТАК? ⟩ История о том, как собаку, случайно выбежавшую из дома, заманили в чужой сад и отдали в приют

Линда (имя изменено, известно редакции) рассказала в социальных сетях историю, которая до сих пор поражает ее. Это случилось в Таллинне 25 февраля, когда Линда лепила снежную бабу в саду возле своего дома в компании друзей. «Собака была рядом с нами, я знаю, что она должна была быть на поводке, но поскольку она прекрасно проводила время с детьми, я подумала, что ее можно оставить на некоторое время и без поводка. Пес ни на кого не нападал, ни на кого не лаял, он просто рычал от удовольствия и валялся в снегу. А через мгновение убежал, потому что ворота от ветра открылись. Мы побежали за ним, но собака уже радостно потрусила на соседнюю улицу», - пишет Линда. Затем история приняла странный оборот.

«Я догнала свою собаку через несколько минут, но к тому времени незнакомые люди посадили ее в своем саду и не хотели отдавать мне. Собака прыгала и виляла хвостом от радости, когда увидела меня. Однако эти люди потребовали у меня паспорт животного и поводок. В общем, они угрожали лишить меня права содержать животное. Я вежливо, очень человеческим языком попросила вернуть мне собаку, но они не соглашались», - рассказывает Линда, добавляя, что ситуация так ее разозлила, что она была вынуждена ругаться, пишет Elu24.