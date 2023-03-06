«Обычно я счастливая и ни на что не жалуюсь, но сегодня мне грустно. Очень грустно», - говорит таллиннка Линда, чья собака убежала и попала в приют для животных.
КАК ТАК? ⟩ История о том, как собаку, случайно выбежавшую из дома, заманили в чужой сад и отдали в приют
Линда (имя изменено, известно редакции) рассказала в социальных сетях историю, которая до сих пор поражает ее. Это случилось в Таллинне 25 февраля, когда Линда лепила снежную бабу в саду возле своего дома в компании друзей. «Собака была рядом с нами, я знаю, что она должна была быть на поводке, но поскольку она прекрасно проводила время с детьми, я подумала, что ее можно оставить на некоторое время и без поводка. Пес ни на кого не нападал, ни на кого не лаял, он просто рычал от удовольствия и валялся в снегу. А через мгновение убежал, потому что ворота от ветра открылись. Мы побежали за ним, но собака уже радостно потрусила на соседнюю улицу», - пишет Линда. Затем история приняла странный оборот.
«Я догнала свою собаку через несколько минут, но к тому времени незнакомые люди посадили ее в своем саду и не хотели отдавать мне. Собака прыгала и виляла хвостом от радости, когда увидела меня. Однако эти люди потребовали у меня паспорт животного и поводок. В общем, они угрожали лишить меня права содержать животное. Я вежливо, очень человеческим языком попросила вернуть мне собаку, но они не соглашались», - рассказывает Линда, добавляя, что ситуация так ее разозлила, что она была вынуждена ругаться, пишет Elu24.
Линда сказала незнакомцам, которые забрали ее собаку, что собирается принести из дома паспорт, справку о прививках и поводок. «Я прибежала домой в слезах, и муж пошел к тем людям со всем необходимым. Это заняло около десяти минут. Когда мой муж подошел к тому забору с поводком и документами, все, что он мог сделать, это помахать рукой машине приюта для животных. Нашу собаку забрали», - не может поверить в случившееся Линда.
«Конечно, мы тут же пошли и заполнили тысячу документов и заплатили 25 евро, чтобы спасти наше животное. Неужели это новая норма? - спрашивает Линда. - Самое странное, что незнакомцы забрали мою собаку себе и пытались создать впечатление, что это их дом. Эти люди даже не живут в этом доме».
Линда хотела поехать в приют раньше, но ей объяснили, что это невозможно. «Когда мы сказали им, что обычное время кормления нашей собаки в 8 вечера, и мы бы хотели забрать собаку домой сейчас, потому что у нее особое меню, нам ответили, что у них тоже есть время кормления в это время и что мы можем оставить собаку в приюте и ее покормят, если мы доплатим», - говорит Линда.
«Честно говоря, я не могу представить, что было бы с нашим псом, если бы он остался в приюте на всю ночь. Он был так потрясен, что даже на следующий день совсем не хотел есть и даже боялся выходить на улицу. Он всем доверял и ни на кого не нападал. Сотни людей прошли через наш сад в течение года, когда мы плели маскировочные сетки для Украины. Теперь я не уверена, что собака подпустит к себе незнакомцев. Давайте заботиться друг о друге и о наших животных», - призывает людей Линда.
Приют: персонал действовал по назначению
Анни Анете Мыйсамаа, руководитель отдела коммуникации и сбора средств Varjupaikade MTÜ говорит, что звонок о собаке поступил в приют 25 февраля в 16.57: «Звонивший сообщил, что собака бродит по улице уже не менее получаса. Сообщившему удалось заманить собаку в закрытый двор, и наша машина выехала на место. В 17.22 наша машина была на месте».
«Когда работник приюта приехал, хозяина собаки на месте не было, и у работника не было информации о том, что хозяин ушел за поводком и паспортом собаки. Поэтому у него не было причин ждать на месте, и он отвез собаку в приют, - объясняет представитель приюта, добавляя, что они получили информацию о том, что владелец собаки, которая была чипирована, находится за границей. - Один из хозяев позвонил в приют, и поскольку выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, администратор приюта попросил его прийти и забрать собаку утром. В правилах приюта сказано, что мы не отдаем животных людям в состоянии алкогольного опьянения. Однако в 18.50 в приют приехали владельцы пса с паспортом. Поскольку один из них утверждал, что трезв, работник приюта решил вернуть собаку. Собака пробыла в приюте менее 1 часа. Сотрудники приюта действовали точно по инструкции. Вернуть животное из таллиннского приюта НПО Varjupaikade Tallinn можно круглосуточно (по предварительной договоренности по телефону в нерабочее время). Животных возвращают трезвым людям, у которых есть доказательства, что это их животное».