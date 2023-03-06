Ошибка, которую допускает почти каждый. Почему смартфон нужно класть только экраном вниз?

Однако специалисты уверяют, что это неверное решение - лучше держать телефон экраном вниз. Эксперты говорят, что причин тому несколько.

Во-первых, положение телефона экраном вниз защищает заднюю камеру от царапин. В противном случае существует риск ее повредить, если поверхность не совсем ровная или чистая. Это может снизить качество фотографий и видео.

Во-вторых, можно случайно нажать на экран и совершить действия, которые вы не планировали. Если телефон положить экраном вниз, вероятность случайного нажатия на экран значительно снижается.