Мода меняется достаточно часто, и то, что было актуально год назад, может считаться безвкусицей сейчас, пишет profile.ru.
Не выбрасывайте эти вещи: пять предметов одежды, которые всегда будут в моде
Однако существуют вещи, которые всегда будут в моде, вне зависимости от трендов. Их полезно иметь в своем гардеробе, так как они практичны и хорошо сочетаются друг с другом.
Кожаная куртка
В зависимости от тенденций фасоны кожаных курток иногда меняются. Однако классическая черная кожаная куртка всегда в тренде. Она сочетается со всем, подходит для межсезонья и служит хорошим дополнением как для спортивного, так и для официального образа.
Тренч
Тренч или плащ всегда остается стильным предметом верхней одежды. Он показывает, что вы разбираетесь в моде, а также придает образу элегантности. Такая верхняя одежда хорошо сочетается с обувью и на высоком, и на низком каблуке.
Белая рубашка
Белая рубашка – обязательная вещь в каждом гардеробе. С ней возможности для создания стильных, спортивных, элегантных, офисных образов безграничны, пишет «Новый очаг».
Маленькое черное платье
Маленькое черное платье остается фаворитом вне времени. Оно не поддается модным тенденциям и всегда актуально. Выберите фасон платья, который максимально подойдет вашей фигуре, и носите его с удовольствием.
Джинсовая куртка
Джинсовая куртка также устойчива к трендам, а в весенне-летнем сезоне 2023 года она и вовсе возвращается на подиумы. Поэтому такую куртку рекомендуется иметь в своем гардеробе.