Засыпьте стиральный порошок в пылесос: результат уборки вас точно поразит

В данном способе главное – соблюдать все нюансы, чтобы не сломать пылесос. Достаточно будет добавить 2-3 столовые ложки порошка в отсек, предназначенный для сбора мусора. Благодаря этому после уборки в квартире или доме останется приятный аромат.