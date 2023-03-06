Добавление стирального порошка в пылесос перед уборкой может существенно облегчить вам жизнь. Стала известна хитрость, которой давно пользуются опытные хозяйки, пишет vnimanie.pro.
Засыпьте стиральный порошок в пылесос: результат уборки вас точно поразит
Засыпьте стиральный порошок в пылесос: результат уборки вас точно поразит
В данном способе главное – соблюдать все нюансы, чтобы не сломать пылесос. Достаточно будет добавить 2-3 столовые ложки порошка в отсек, предназначенный для сбора мусора. Благодаря этому после уборки в квартире или доме останется приятный аромат.
Важно понимать, что хитрость не работает с жидкой или гелеобразной бытовой химией, если речь не идет о моющем пылесосе.