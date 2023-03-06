Вт, 7.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Засыпьте стиральный порошок в пылесос: результат уборки вас точно поразит

Limon.ee
Засыпьте стиральный порошок в пылесос: результат уборки вас точно поразит
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Пылесос. Иллюстративное фото
Пылесос. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Добавление стирального порошка в пылесос перед уборкой может существенно облегчить вам жизнь. Стала известна хитрость, которой давно пользуются опытные хозяйки, пишет vnimanie.pro.

В данном способе главное – соблюдать все нюансы, чтобы не сломать пылесос. Достаточно будет добавить 2-3 столовые ложки порошка в отсек, предназначенный для сбора мусора. Благодаря этому после уборки в квартире или доме останется приятный аромат.

Важно понимать, что хитрость не работает с жидкой или гелеобразной бытовой химией, если речь не идет о моющем пылесосе.

Ключевые слова
Наверх