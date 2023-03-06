Незлобин: «Из всех русских юмористов самые большие яйца у Галкина. Раньше их только одна женщина видела»

39-летний Александр Незлобин дает концерты в Европе. Сегодня артист поделился роликом выступления, которое прошло в Лондоне. В ходе стендапа звезда упомянул коллегу в юмористическом контексте.

«Кто бы мог подумать, что из всех русских юмористов самые большие яйца окажутся у Максима Галкина? До этого их только одна женщина видела. Сейчас все посмотрели, но и то не факт. Разные истории ходили…» – шутит Незлобин.

Шоумен также рассказал о том, как в спешке покидал Россию зимой прошлого года. Александр признался, что дочь была не рада спонтанному отъезду. Девочка плакала, не желая прощаться с друзьями. Супруге же пришлось сделать 18 пересадок, чтобы последовать за ним и дочерью в США, где они в итоге обосновались.

«Жена говорит: „Посмотри, сколько вен у меня на ногах вылезло!“ Я: „Смотри, сколько городов ты посетила! Вот Прага, вот Вена…“ Когда мы жили вдвоем с дочкой в Америке было очень тяжело. Дочь говорила: „Пап, пока нет мамы, ты должен взять часть ее функций“. Поэтому каждый вечер мы садились с ней и ругали меня», – говорил комик.