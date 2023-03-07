«Если так плохо живется в Эстонии, зачем он себя мучает?»: читатель в шоке от музыканта, который поверил российской пропаганде

«Я не понимаю, это же чистейшее разжигание межнациональной розни, оскорбление всех жителей Эстонии. Этот «бард» прошелся по всем основным клише и навешал на нас ярлыков, подпевая путинской пропаганде. Если господину Исетскому так плохо живется в Эстонии, зачем он себя мучает?» – написал в редакцию возмущенный Анатолий (имя изменено, настоящее имя известно редакции).

В данном случае читатель имеет в виду написанную газетой «Московский комсомолец» статью о том, как тяжело живется русскому музыканту в Эстонии. Вся статья наполнена клише о притеснениях русских в Эстонии: начиная с того, что русские чуть ли не шепотом говорят на улицах, до того, что за прослушивание песен Михаила Круга в Эстонии сажают в тюрьму. В общем и целом – цирк абсурда. Яркий пример работы путинской пропагандистской машины.

Редакция хотела убедиться в достоверности слов Вячеслава и сделать ему запрос: действительно ли Исетский давал интервью московской газете? Однако все стало понятно без запроса. Музыкант опубликовал фотографии печатного издания со своим интервью, оставив комментарий: «... до Североуральска доберусь и в военкомат пойду. Буду мстить гнидам».

Журналист портала Limon.ee направил запрос в Департамент полиции и погранохраны Эстонии, чтобы выяснить, поступали ли жалобы на данную статью, и какие меры КаПо может предпринять в данной ситуации.

Комментирует руководитель следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер:

«О разжигании межнациональной розни можно говорить в том случае, если речь идет не просто о выражении своего мнения, но о публичном подстрекательстве и призыве к действиям, которые находят отклик у третьих лиц и вызывают у них агрессию и ненависть, направленные на конкретную социальную группу. Полиция и веб-полиция отслеживают разжигающие ненависть публикации в социальных сетях и медиа. Мы убедительно просим не распространять материалы, которые содержат непроверенную и неверную информацию, поскольку это может вызвать конфликтные ситуации.

В данном случае мы говорим об издании, которое очевидно является инструментом пропаганды и распространят заведомо ложные сведения и личную точку зрения одного конкретного человека. Не отвечает действительности целый ряд описанных в статье ситуаций. В частности, не соответствует действительности, что закон предусматривает наказание за обслуживание человека не на государственном, а на понятном ему языке. Описанные в статье конфликтные инциденты также в полиции не зафиксированы».