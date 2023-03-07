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«Если так плохо живется в Эстонии, зачем он себя мучает?»: читатель в шоке от музыканта, который поверил российской пропаганде

Limon.ee
«Если так плохо живется в Эстонии, зачем он себя мучает?»: читатель в шоке от музыканта, который поверил российской пропаганде
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Пропагандистская новость, пропитанная клише и штампами
Пропагандистская новость, пропитанная клише и штампами Фото: скриншот

В редакцию портала Limon поступило письмо от возмущенного читателя, который нашел в Сети интервью русского музыканта Вячеслава Исетского, чья жизнь в Эстонии, по его мнению, превратилась в кошмар. Вячеслав всеми фибрами души страдает от жизни здесь, но ничего сделать с этим не может, ведь билет до границы якобы стоит больших денег.

«Я не понимаю, это же чистейшее разжигание межнациональной розни, оскорбление всех жителей Эстонии. Этот «бард» прошелся по всем основным клише и навешал на нас ярлыков, подпевая путинской пропаганде. Если господину Исетскому так плохо живется в Эстонии, зачем он себя мучает?» – написал в редакцию возмущенный Анатолий (имя изменено, настоящее имя известно редакции).

В данном случае читатель имеет в виду написанную газетой «Московский комсомолец» статью о том, как тяжело живется русскому музыканту в Эстонии. Вся статья наполнена клише о притеснениях русских в Эстонии: начиная с того, что русские чуть ли не шепотом говорят на улицах, до того, что за прослушивание песен Михаила Круга в Эстонии сажают в тюрьму. В общем и целом – цирк абсурда. Яркий пример работы путинской пропагандистской машины.

Редакция хотела убедиться в достоверности слов Вячеслава и сделать ему запрос: действительно ли Исетский давал интервью московской газете? Однако все стало понятно без запроса. Музыкант опубликовал фотографии печатного издания со своим интервью, оставив комментарий: «... до Североуральска доберусь и в военкомат пойду. Буду мстить гнидам».

Скриншот из социальной сети Вячеслава. Его комментарий к выпущенному материалу.
Скриншот из социальной сети Вячеслава. Его комментарий к выпущенному материалу. Фото: скриншот

Журналист портала Limon.ee направил запрос в Департамент полиции и погранохраны Эстонии, чтобы выяснить, поступали ли жалобы на данную статью, и какие меры КаПо может предпринять в данной ситуации.

Комментирует руководитель следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер:

«О разжигании межнациональной розни можно говорить в том случае, если речь идет не просто о выражении своего мнения, но о публичном подстрекательстве и призыве к действиям, которые находят отклик у третьих лиц и вызывают у них агрессию и ненависть, направленные на конкретную социальную группу. Полиция и веб-полиция отслеживают разжигающие ненависть публикации в социальных сетях и медиа. Мы убедительно просим не распространять материалы, которые содержат непроверенную и неверную информацию, поскольку это может вызвать конфликтные ситуации.

В данном случае мы говорим об издании, которое очевидно является инструментом пропаганды и распространят заведомо ложные сведения и личную точку зрения одного конкретного человека. Не отвечает действительности целый ряд описанных в статье ситуаций. В частности, не соответствует действительности, что закон предусматривает наказание за обслуживание человека не на государственном, а на понятном ему языке. Описанные в статье конфликтные инциденты также в полиции не зафиксированы».

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