Гороскоп на 7 марта 2023: Рыбам – сложные задачи, Весам – мелкие неурядицы

Овен

На долгие размышления и рассуждения времени не будет совершенно. Сейчас решения нужно принимать по зову интуиции, быстро и не задумываясь. Также важно стараться с уважением принять чужую точку зрения.

Телец

Вселенная не принесет Тельцам беспокойных и тревожных эмоций. День пройдет без лишних потрясений и переживаний. Это позволит подвести к концу начатые задачи и привести в порядок рабочий график.

Близнецы

Астрологи утверждают, что в работе Близнецов возникнут некоторые трудности. Именно поэтому не стоит посвящать день важным проектам и задачам. Главное - держать руку на пульсе и быть максимально осторожным в принятии предложений.

Рак

Энергия и силы будут наполнят раков весь день. К делам будет хотеться подходить с творчеством, а день сделать плодотворным и насыщенным. Не стоит отказываться от помощи и бояться изменения планов. Всё будет так как нужно.

Лев

В жизни Львов наконец-то разрешится давний вопрос. Со стороны они получат дельный совет, а покупки и приобретения в этот день будут полезными, приятными и выгодными. Главное – не давать мелочам испортить настроение.

Дева

Девы почувствуют как никогда высокое желание работать и выполнять свои обязанности. Стремления и труды заметит руководство, а это, в свою очередь – хорошо повлияет на дальнейший карьерный рост. Главное – применять весь багаж своего опыта.

Весы