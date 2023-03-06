Мучения длились несколько лет: мужчина преследовал работницу супермаркета Prisma

Преследование длилось полтора года в период с 2020 по 2021 год. Нарушение судебного запрета на приближение произошло осенью 2021 года, сообщает Iltalehti.

Дело отличается от типичного преследования тем, что у сторон никогда не было даже коротких отношений друг с другом. Их отношения были абсолютно односторонними.

19-летний молодой человек влюбился в девушку, работающую на кассе супермаркета Prisma. Она не реагировала на интерес юноши, однако неоднократного запрещала ему с собой общаться.

Первое время молодой человек часто приходил к кассе, где работала молодая особа. Иногда он поджидал объект своего вожделения у выхода с работы. Юноша преследовал ее и на своей машине. Помимо работы, девушка училась в гимназии, куда молодой человек также наведывался.

Молодой человек также отправлял объекту своего вожделения сообщения, которые содержали как текст, так и изображения. Некоторые сообщения содержали оскорбления и угрозы. Сообщения были доказательством в суде.

Девушка рассказала суду, что начала серьезно бояться. Она больше не осмеливалась выходить одна на улицу, потому что боялась снова встретиться с ним. Однако в этом ему не было выдвинуто обвинение.

Окружной суд Похьянмаа приговорил 22-летнего мужчину к денежному штрафу в размере 80-дневной ставки. Для человека с низким доходом она составляет 480 евро, вдобавок к которым необходимо заплатить госпошлину в размере 80 евро.