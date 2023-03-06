Уборщики мест преступлений рассказали о работе, и от таких подробностей волосы встают дыбом

«Чистильщикам» приходится быть одновременно участливыми и отстранёнными. Они должны уметь утешить родных и дать им дельный совет, но не впадать в депрессию из-за увиденного. «Когда мы приезжаем на место, видим лишь горе, страх и злость. Прежде чем приступить к делу, нужно как минимум выслушать людей. Ведь эта ситуация - худшее, с чем они сталкивались в жизни», - говорит один из работников Майк Эндрюс.