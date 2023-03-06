ВИДЕО ⟩ Торт в лицо прилетел: Бритни Спирс поздравила мужа с днем рождения

На одном она рассказала, что впервые за долгое время надела белую юбку, а на другом показала свое экстентричное поздравление с днем рождения.

Сэму Асгари исполнилось 29 лет, и Бритни по этому случаю взяла торт, который ее супруг пытался попробовать, и ударила им в лицо своему возлюбленному.