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ВИДЕО ⟩ Торт в лицо прилетел: Бритни Спирс поздравила мужа с днем рождения

Limon.ee
Торт в лицо прилетел: Бритни Спирс поздравила мужа с днем рождения
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Бритни Спирс и Сэм Асгари
Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: Valerie Macon

Пока поклонники переживают за здоровье Бритни Спирс, она, кажется, вовсю веселится. Звезда недавно опубликовала новые ролики на своей странице в соцсети, пишет vnimanie.pro.

На одном она рассказала, что впервые за долгое время надела белую юбку, а на другом показала свое экстентричное поздравление с днем рождения.

Сэму Асгари исполнилось 29 лет, и Бритни по этому случаю взяла торт, который ее супруг пытался попробовать, и ударила им в лицо своему возлюбленному.

Этот момент попал на видео, и можно заметить, что поступок Бритни немного напугал его.

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