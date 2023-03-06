Для некоторых знаков зодиака текущий год станет поворотным — они женятся или выйдут замуж. Кого именно коснутся подобные перемены - об этом подробно рассказала эксперт «Стархита», звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.
Этим знакам Зодиака звезды сулят замужество, женитьбу в 2023 году
Телец
В середине года вы захотите остановиться и переоценить свои потребности и желания. Для многих это будет означать желание вывести свои отношения на новый уровень. Сейчас для этого самый удачный момент, поскольку вашему обаянию невозможно сопротивляться. Ваш магнетизм вращается вокруг элемента таинственности и очарования, свойственных вашему знаку. Сейчас эти аспекты будут только усиливаться, стимулируя творческие способности и стремления. Чувства к партнеру или объекту симпатии усиливаются в двустороннем порядке, так как вы чувствуете потребность разжечь химию в отношениях. Вероятность сделать или принять предложение руки и сердца в этом году очень велика. Этой весной вас ждет много драгоценных минут вместе, обмен опытом. Тесные связи с семьей, друзьями и второй половинкой будут процветать. Было бы мудро думать о ситуациях в вашей жизни в терминах «мы», а не «я».
Скорпион
Ваши цели в личной жизни будут легко достижимыми, особенно при ободряющей поддержке друзей и семьи, которой вас щедро одаривают. Настроение позитивное, энергия высока, а общее качество жизни находится на самом высоком уровне. Интерес со стороны противоположного пола завидно регулярен, будь то ваш романтический партнер или поклонники. Вас замечают и вами восхищаются. Следуйте за мечтой и загадывайте желания. Если вы почувствуете, что рядом действительно тот самый человек, отношения сами собой перейдут на следующую стадию. Если вы еще одиноки, сейчас самое стать более общительными. Пробегитесь по контактам, сделайте необходимые телефонные звонки и свяжитесь с теми, на кого не хватало времени. Если вы хотите насладиться успехом в своей личной жизни, это необходимо сделать сейчас. Вам нравится игра, связанная с флиртом, и романтическое общение может завести удивительно далеко.
Водолей
Вы конкретны и приземлены в романтических желаниях. Для вас наступает время взлета. Вы чувствуете положительную вибрацию в отношениях и других аспектах жизни. Вы действительно много работали ради этих наград, так что расслабьтесь и наслаждайтесь ими, вы заслужили все это. Отношения, основанные на обязательствах, дают больше стабильности и если вы еще не состоите в них, то, возможно, чувствуете себя немного неуверенно. Отношения один на один сейчас становятся для вас все более важными. Не откладывайте решение на потом. Поделитесь мечтами с партнером или объектом симпатии. Вас ожидает теплый обмен сердечными чувствами и мыслями, который вполне может привести к созданию крепкого долговечного союза. По мере того, как будете менять свое отношение к жизни, почувствуете, что ваши ценности становятся взрослыми, а идеалы — истинными.