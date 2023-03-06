Этим знакам Зодиака звезды сулят замужество, женитьбу в 2023 году

Вы конкретны и приземлены в романтических желаниях. Для вас наступает время взлета. Вы чувствуете положительную вибрацию в отношениях и других аспектах жизни. Вы действительно много работали ради этих наград, так что расслабьтесь и наслаждайтесь ими, вы заслужили все это. Отношения, основанные на обязательствах, дают больше стабильности и если вы еще не состоите в них, то, возможно, чувствуете себя немного неуверенно. Отношения один на один сейчас становятся для вас все более важными. Не откладывайте решение на потом. Поделитесь мечтами с партнером или объектом симпатии. Вас ожидает теплый обмен сердечными чувствами и мыслями, который вполне может привести к созданию крепкого долговечного союза. По мере того, как будете менять свое отношение к жизни, почувствуете, что ваши ценности становятся взрослыми, а идеалы — истинными.